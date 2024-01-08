جالانت: حرب غزة ستؤدى لتحول دائم فى سياسة إسرائيل من الموقف الدفاعى

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، تحذيرا شديدا لـ "حزب الله اللبناني" من إصراره على عدم سحب قواته من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في إطار اتفاق دبلوماسي، وذلك بعد أن أبلغت تل أبيب الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الماضية بأنها تريد دفع قوات "حزب الله" لمسافة 10 كيلومترات بعيدا عن الحدود، كجزء من اتفاق دبلوماسي لإنهاء التوترات مع لبنان، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

ودافع "جالانت"، بقوة عن سلوك إسرائيل في الحرب، وقدم تقييما للمخاطر التي يقول إن بلاده تواجهها، مما يشير إلى صراع محتمل طويل الأمد في قطاع غزة وتحول دائم في سياسة إسرائيل من الموقف الدفاعي، معلقًا "نحن نقاتل محورا وليس عدوا واحدا، فإيران تبني قواتها العسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها"، مختتمًا أن القوات الإسرائيلية ستتحول إلى ما أسماه بـ"مرحلة المناورة المكثفة"، والتي تركز على أنواع مختلفة من العمليات الخاصة".

يوم 7 أكتوبر الماضي كان الأكثر دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ عام 1945

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، في حوار مع صحيفة وول ستريت جورنال، أن يوم 7 أكتوبر الماضي كان الأكثر دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ عام 1945، وعلى العالم أن يفهم أن ما يحدث اليوم مختلف تمامًا، مشيرًا إلى أن خطورة التهديد تكمن وراء شراسة الرد الإسرائيلي وتصميمها ليس فقط على تدمير "حماس" المدعومة من إيران بل على التطرف بقوة كافية لردع الخصوم المحتملين الآخرين المتحالفين مع طهران بما في ذلك "حزب الله اللبناني".