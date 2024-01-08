الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إنقاذ الطفولة": 10 أطفال يفقدون أطرافهم كل يوم في قطاع غزة

أطفال غزة
أطفال غزة

كشفت منظمة إنقاذ الطفولة، عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها أطفال قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

 معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال تمت دون تخدير

وأكدت المنظمة ومقرها بريطانيا، في بيان لها وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الاثنين، أن هناك ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون أطرافهم كل يوم في قطاع غزة، موضحة أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تفيد أن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما" منذ بداية العدوان الإسرائيلي، بجانب أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير.

اطفال غزة العدوان الإسرائيلى غزة اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة

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