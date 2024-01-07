الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلي: 3 وزراء من حزب المعسكر لن يشاركوا في جلسة الحكومة اليوم

بيني جانتس
بيني جانتس

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن هناك 3 وزراء من حزب المعسكر بزعامة بيني جانتس، لن يشاركوا في جلسة الحكومة اليوم؛ بسبب الهجوم على رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، وفقًا لفضائية "الغد".

وفي وقتٍ سابق، نقلت القناة 13 الإسرائيلية، أن هناك رسالة من 169 قائدًا عسكريًا سابقًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبّروا فيها عن دعمهم لرئيس الأركان هارتسي هاليفي، وسط هجمات بعض الوزراء عليه، مشيرة إلى أن الرسالة كانت: "لقد رأينا بحزن الجبهة التي فتحها الوزراء لهزيمة الجيش ورئيس أركانه".

بيني جانتس هارتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي إسرائيل

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