الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينية برصاص طائرات الاحتلال بالقرب من مدرسة بخان يونس

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

استشهدت فلسطينية برصاص طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدرسة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستشهد نحو 16 فلسطينيًا، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة لأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في مدينة خان يونس يضم عددًا كبيرًا من النازحين، ما أدى لاستشهاد 12 مواطنًا على الأقل، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تابعة لأونروا تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين على الأقل بينهم سيدة.

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