"لأننا نراهن على غبائكم".. "سرايا القدس" تعلن تحقيق خسائر بقوات الاحتلال

قالت كتيبة جنين في سرايا القدس، إنها أوقعت آليات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بكمين ناري من العبوات المتتالية وصليات الرصاص الكثيفة، معلقًا "لأننا نراهن على غبائكم فقد استطعنا استدراجكم بعد أن نشرنا فيديو المناورة الأخير"، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وأكدت الكتيبة، أن "دماء قادتنا الشهداء لن تذهب هدرًا ولن تزيدنا إلا عزمًا وإصرارًا على مواصلة الطريق"، متابعة أن الكمين أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين الجنود قبل أن يطلب الاحتلال نجدة من قوات إضافية وطائرات.