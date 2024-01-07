الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة خارجية اليابان فى أوكرانيا لدعم كييف

يوكو كاميكاوا
يوكو كاميكاوا

وصلت وزيرة الخارجية الياباني، يوكو كاميكاوا، أوكرانيا للقاء نظيرها دميترو كوليبا والتعبير عن دعم طوكيو المتواصل لكييف، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق ذكر مسئولون أوكرانيون أن 11 شخصًا على الأقل، من بينهم 5 أطفال، أمس، لقوا حتفهم في قصف روسي في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من إقليم دونيتسك.

وقال فاديم فيلاشكين الحاكم العسكري للمنطقة عبر تطبيق تليجرام، إن 8 أشخاص أصيبوا في الهجمات على منطقة بوكروفسك.

وأضاف أن القوات الروسية قصفت المنطقة باستخدام صواريخ إس - 300 المضادة للطائرات.

وتعرضت قريتان للقصف، بالإضافة إلى مدينة بوكروفسك وبلدة ريفن. وبحسب فيلاشكين ضرب صاروخ منزل أسرة مؤلفة من ستة أفراد.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعازيه لأسر الضحايا. وأضاف أن عمليات الإنقاذ ستتواصل، وسيتلقى الجرحى العلاج.

واتهم روسيا مجددًا بتعمد استهداف الأماكن المدنية. وقال زيلينسكي: "ولا بد أن تشعر روسيا، كل مرة، أن أيًا من هذه الهجمات لن تنتهي دون تبعات على الدولة الإرهابية".

أوكرانيا اليابان كييف

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