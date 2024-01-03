سياسي: ضاحية لبنان يضع حزب الله في مأزق.. والرد الإسرائيلي أيضا كان عنيفا

علق الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، على تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، بعد الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، نتيجة استهداف جوي إسرائيلي لمكتب حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيروت.

وقال ميقاتي، إن هذا الانفجار هو حكما لتوريط لبنان، ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، مطالبًا الدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تضع لبنان على المحك للدخول الفعلي في الحرب، مشيرًا إلى أن الضاحية الجنوبية من المناطق التي تقع تحت سيطرة حزب الله وهذا ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تنفيذ اغتيالات من جانب إسرائيل.

وتابع خلال لقاءه على فضائية صدي البلد، أن “هناك تصريحات لـ"حسن نصرالله” في أغسطس الماضي أكد فيها بعدم عودة الاغتيالات في الضاحية الجنوبية، وما حدث أمس في ضاحية لبنان يضع حزب الله في مأزق، والرد الإسرائيلي أيضا كان عنيفا، حيث قالت إسرائيل إنه في حالة تدخل حزب الله بشكل مباشر في الحرب سيتم تدمير جنوب لبنان كما حدث في قطاع غزة".

ونوه، أن هناك حالة من الترقب لخطاب “حسن نصرالله” مساء اليوم الأربعاء للرد، متابعًا أنه كان من المقرر وجود زيارة لوزير خارجية أمريكا بلينكن يوم الجمعة ولكن تم تأجيلها للإثنين وهناك انتظار أيضًا لمعرفة رد الفعل الأمريكي على ما حدث.