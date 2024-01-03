الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وصول 4 شهداء ومصابين إلى مجمع ناصر الطبى بخان يونس

شهداء
شهداء

عرضت فضائية الغد الإخبارية، نبأ عاجلًا، يفيد بارتقاء 4 شهداء وحالتي إصابة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، منذ صباح اليوم الأربعاء.

ونفذت قوات الاحتلال حزامًا ناريًا عنيفًا بمحيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ارتفاع الشهداء إلى أكثر 22 ألفًا

ولا تزال آلة التدمير الإسرائيلية تمارس عدوانها وحربها على القطاع لليوم الـ89 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى مساء يوم أمس لأكثر من 22 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألفًا، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

قطاع غزة مجمع ناصر الطبي قوات الاحتلال الشهداء في قطاع غزة

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