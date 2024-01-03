"القاهرة الإخبارية": 3 شهداء و10 مصابين جراء قصف منزل برفح الفلسطينية

أفادت فضائية "الغد"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بارتقاء 3 شهداء وإصابة 10 في قصف إسرائيلي على منزل برفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت مني عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن منطقتي رفح الفلسطينية وكرم أبوسالم تتعرضان لاستهدافات إسرائيلية عنيفة.

البوارج الحربية للاحتلال تستهدف الصيادين

وأضافت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال مستمر في محاولة دخول منطقتي مخيمي البريج والمغازي، بجانب استهداف منطقة غرب دير البلح حينها، متابعة أن البوارج الحربية للاحتلال استهدفت أيضًا صيادين فلسطينيين في البحر، بالإضافة إلى استهداف عائلات حاولت العودة لشمال قطاع غزة، واستهداف جباليا البلد ردًا على صواريخ الفصائل.