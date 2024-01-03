جيش الاحتلال الإسرائيلى يرفع حالة التأهب.. وحزب الله: سنرد على اغتيال "العارورى"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان، بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة "حماس" صالح العاروري، بطائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد جيش الاحتلال تعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء قرار جيش الاحتلال بعد اجتماع ضم كلًا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وعضو مجلس الحرب بيني جانتس، فيما تعهد حزب الله بالرد على اغتيال العاروري، في الوقت الذي توقع فيه مسئول في تل أبيب ردًا انتقاميًا كبيرًا على العملية.