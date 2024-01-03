الاحتلال يدمر أبراج عين جالوت بالنصيرات وسط قطاع غزة

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي برج 7 وبرج 1-2 6-10 في أبراج عين جالوت بالنصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.

وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال منزلا خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شرق المغازي وسط القطاع.