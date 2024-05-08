الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

ترامب وستورمي دانييلز
ترامب وستورمي دانييلز

كشفت شهادة الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في قضية الرشوة المتهم فيها المرشح للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب عن الكثير من التفاصيل والفضائح الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق التي تسببت في إحراج كبير لترامب ما دفع المحكمة لاستبعاد بعض التفاصيل، مؤكدة أنه كان من الأفضل عدم ذكرها.

ممثلة إباحية تفضح ترامب مرة أخرى في قضية الرشوة

وبحسب صحيفة "نيويور تايمز" الأمريكية، فإن شهادة دانييلز، استمرت لقرابة الخمس ساعات، في قاعة المحكمة في مانهاتن يوم الثلاثاء تروي قصتها عن لقاء عام 2006 مع دونالد ترامب وما تلا ذلك من عملية التستر على أموال الرشوة التي أصبحت حجر الأساس في القضية.

Stormy Daniels walking as her hair blows in the wind.

وتحدثت دانيلز بسرعة وبشكل مطول عن لقاءها الأول مع ترامب في بطولة جولف المشاهير بالقرب من بحيرة تاهو في نيفادا، بعد استراحة الغداء، تقدم محامي ترامب تود بلانش، بطلب بطلان المحاكمة بحجة أن أسئلة الادعاء كانت تهدف إلى إحراج ترامب والإضرار بهيئة المحلفين.

ووافق القاضي، خوان م. ميرشان على أن بعض شهادات دانيلز "كان من الأفضل تركها دون ذكر"، لكنه استبعد بطلان المحاكمة.

txt

هل يتعرض ترامب للسجن قبل حسم الانتخابات الأمريكية؟.. خبير يجيب (فيديو)

وأكدت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي السابق متهم بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفعه مبلغ مالي قدره 130 ألف دولار لدانيلز قبل انتخابات عام 2016 مباشرة ونفى ترامب، 77 عاما، هذه الاتهامات، فقد يواجه عقوبة السجن أو المراقبة.

Former President Donald J. Trump gesturing and holding a piece of paper.

واستمع المحلفون إلى رواية حية عن لقاء بحيرة تاهو والتقوا بالمرأة التي حصلت على صفقة الصمت، ويشكل هذا خطرًا على المدعين العامين، اعتمادًا على ما إذا كانت هيئة المحلفين تنظر إلى قصة دانيلز على أنها شهوانية أو قوية.

وصفت دانيلز لقاءها بترامب في حدث الجولف وقبول دعوة العشاء بعد أن قال وكيل الدعاية لها: "ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟ إذا ما ذهبتي له".

وكشفت دانيلز تفاصيل لقاءها بترامب في جناحه بالفندق عندما كان يرتدي البيجامة والحوار الذي دار بينهم، وأنه كشف لها عن أسراره الشخصية.

Donald J. Trump sitting at a table.

وسبق للقاضي ميرشان أن اتهم الرئيس السابق بانتهاك حرمة المحكمة 10 مرات، وفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف دولار، وهدد مرتين بإرساله إلى السجن، وفي يوم الثلاثاء، أثار ترامب مرة أخرى غضب القاضي بعد أن قال القاضي ميرشان إنه كان "يشتم بصوت مسموع" و"يهز رأسه".

طلب القاضي من محامي ترامب التحدث على انفراد مع موكلهم، قائلًا إن تصرفات ترامب قد تخيف الشاهدة، دانيلز وقال القاضي للمحامي: "عليك أن تتحدث معه، لن أتسامح مع ذلك."

وسأل الادعاء دانيلز عن بيان 2018 الذي أنكرت فيه لقاءها بترامب، وقالت دانيلز إنها لم تكن ترغب في التوقيع على هذا البيان، وحاول الفريق القانوني لترامب اتهامها بأنها كانت تبتز الرئيس السابق، للحصول على أكبر قدر من الأموال منه، ولكنها نفت الأمر.

وأضافت الصحيفة أن مصداقية دانيلز تشكل عقبة أمام المدعين العامين، حيث تعتبر دوافعها وكرهها لترامب محورًا رئيسيًا للدفاع.

ستورمي دانييلز دونالد ترامب قضية الرشوة شهادة الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز الرئيس الامريكي السابق مصداقية دانيلز

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

مصدر بالجبلاية يفجر مفاجأة: حسين الشحات مهدد بالحبس فى أزمة الشيبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة