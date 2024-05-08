دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

كشفت شهادة الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في قضية الرشوة المتهم فيها المرشح للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب عن الكثير من التفاصيل والفضائح الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق التي تسببت في إحراج كبير لترامب ما دفع المحكمة لاستبعاد بعض التفاصيل، مؤكدة أنه كان من الأفضل عدم ذكرها.

ممثلة إباحية تفضح ترامب مرة أخرى في قضية الرشوة

وبحسب صحيفة "نيويور تايمز" الأمريكية، فإن شهادة دانييلز، استمرت لقرابة الخمس ساعات، في قاعة المحكمة في مانهاتن يوم الثلاثاء تروي قصتها عن لقاء عام 2006 مع دونالد ترامب وما تلا ذلك من عملية التستر على أموال الرشوة التي أصبحت حجر الأساس في القضية.

وتحدثت دانيلز بسرعة وبشكل مطول عن لقاءها الأول مع ترامب في بطولة جولف المشاهير بالقرب من بحيرة تاهو في نيفادا، بعد استراحة الغداء، تقدم محامي ترامب تود بلانش، بطلب بطلان المحاكمة بحجة أن أسئلة الادعاء كانت تهدف إلى إحراج ترامب والإضرار بهيئة المحلفين.

ووافق القاضي، خوان م. ميرشان على أن بعض شهادات دانيلز "كان من الأفضل تركها دون ذكر"، لكنه استبعد بطلان المحاكمة.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي السابق متهم بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفعه مبلغ مالي قدره 130 ألف دولار لدانيلز قبل انتخابات عام 2016 مباشرة ونفى ترامب، 77 عاما، هذه الاتهامات، فقد يواجه عقوبة السجن أو المراقبة.

واستمع المحلفون إلى رواية حية عن لقاء بحيرة تاهو والتقوا بالمرأة التي حصلت على صفقة الصمت، ويشكل هذا خطرًا على المدعين العامين، اعتمادًا على ما إذا كانت هيئة المحلفين تنظر إلى قصة دانيلز على أنها شهوانية أو قوية.

وصفت دانيلز لقاءها بترامب في حدث الجولف وقبول دعوة العشاء بعد أن قال وكيل الدعاية لها: "ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟ إذا ما ذهبتي له".

وكشفت دانيلز تفاصيل لقاءها بترامب في جناحه بالفندق عندما كان يرتدي البيجامة والحوار الذي دار بينهم، وأنه كشف لها عن أسراره الشخصية.

وسبق للقاضي ميرشان أن اتهم الرئيس السابق بانتهاك حرمة المحكمة 10 مرات، وفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف دولار، وهدد مرتين بإرساله إلى السجن، وفي يوم الثلاثاء، أثار ترامب مرة أخرى غضب القاضي بعد أن قال القاضي ميرشان إنه كان "يشتم بصوت مسموع" و"يهز رأسه".

طلب القاضي من محامي ترامب التحدث على انفراد مع موكلهم، قائلًا إن تصرفات ترامب قد تخيف الشاهدة، دانيلز وقال القاضي للمحامي: "عليك أن تتحدث معه، لن أتسامح مع ذلك."

وسأل الادعاء دانيلز عن بيان 2018 الذي أنكرت فيه لقاءها بترامب، وقالت دانيلز إنها لم تكن ترغب في التوقيع على هذا البيان، وحاول الفريق القانوني لترامب اتهامها بأنها كانت تبتز الرئيس السابق، للحصول على أكبر قدر من الأموال منه، ولكنها نفت الأمر.

وأضافت الصحيفة أن مصداقية دانيلز تشكل عقبة أمام المدعين العامين، حيث تعتبر دوافعها وكرهها لترامب محورًا رئيسيًا للدفاع.