هل يتعرض ترامب للسجن قبل حسم الانتخابات الأمريكية؟.. خبير يجيب (فيديو)

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن هناك اختلافًا واضحًا في الانتخابات الأمريكية التي من المقرر إجراؤها هذا العام مقارنة مع انتخابات عام 2020، رغم التنافس بين نفس المرشحين، وذلك بسبب تعرض دونالد ترامب، المرشح الحالي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، لملاحقات قضائية في قضية نيويورك.

وأضاف سنجر، خلال لقائه مع برنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه إذ تمت إدانة دونالد ترامب في هذه القضية، سيتعرض على الفور للسجن لمدة 4 سنوات، وفي حالة إذا تعرض للإدانة، فإن ذلك لن يتعارض مع ترشحه للانتخابات.

وأكد أن الدستور الأمريكي يفيد بأنه إذ تعرض ترامب للسجن في هذه القضية، سيواصل الانتخابات بشكل طبيعي حتى وإن فاز بها، وهذه هى النقطة التي يراهن عليها "ترامب" مقارنة بأي انتخابات رئاسية سابقة في التاريخ الأمريكي.