متحدث الحكومة يحذر التجار من عدم إنهاء إجراءات الإفراجات الجمركية

أعلن محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إجراءات استراتيجية لتعزيز المخزون الوطني وتوسيع نطاق توافر السلع، مما يسهم في القضاء على التلاعب بالأسعار ويمنع تخزين السلع واحتكارها، مؤكدًا التزام الحكومة بضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين كأولوية قصوى.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، أن الأسواق شهدت تراجعًا في الأسعار نتيجة للقضاء على السوق السوداء للدولار، مما أدى إلى انخفاض تكلفة السلع، خاصة أن القطاع الخاص كان يعتمد على سعر الدولار في السوق السوداء لتسعير السلع.

وأضاف أن الأسعار في أسواق الجملة شهدت انخفاضًا يتراوح بين 30 و40%، في حين أن أسواق التجزئة سجلت انخفاضًا يتراوح بين 15 و35%، مما ينبئ بمزيد من التخفيضات المتوقعة في الفترة المقبلة.

وأشار "الحمصاني" إلى أن العديد من السلع لا تزال محتجزة لدى الجمارك بسبب تردد التجار في الإفراج عنها، سعيًا وراء تحقيق أرباح إضافية، وكشف عن تدبير جمركي جديد يقضي بتحويل السلع التي لم يتم الإفراج عنها خلال شهرين إلى مهمل، ما يمنح الجمارك الحق في التصرف فيها.