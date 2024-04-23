عصام زكريا يكشف موقفه من إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى بعد منصب مدير “القاهرة السينمائى”

قال الناقد السينمائي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الجديد، إنه بعد قرار تعيينه كمدير للمهرجان، يرى أنه سيستغنى عن إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي، حتى يستطيع التركيز في عمله الجديد، مؤكدًا أن مهامه في الوظيفتين تعود في النهاية إلى وزارة الثقافة، الأمر الذي سيخدم المصلحة العامة للدولة المصرية.

وأضاف زكريا، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة Etc، أن هناك العديد من المواهب العظيمة في مصر التي تستطيع قيادة إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي، ولا يوجد أي قلق حيال ذلك الأمر، مشيرًا إلى أنه على أتم استعداد لاستقبال أي استشارات خاصة بمهرجان الإسماعيلية الدولي، لكنه يفضل أن تتشكل إدارة جديدة منفصلة للمهرجان.