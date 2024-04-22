عصام زكريا مديرًا للدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان حسين فهمى، إطلاق دورته الـ45 والمقرر انعقادها خلال الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.

وأجلت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، إقامة فعاليات تلك الدورة العام الماضى، بالتزامن مع الأحداث التى اندلعت بقطاع غزة.

كما استقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفنى فى دورته الـ45 وعلى رأسه الناقد السينمائى عصام زكريا مديرًا للمهرجان.

من هو عصام زكريا؟

عصام زكريا هو ناقد سينمائى وباحث ومترجم له العديد من الكتب السينمائية، كما عمل فى عدة مناصب مختلفه على مدار دورات المهرجان وله العديد من الكتب التى كانت ضمن إصدارات المهرجان.

وتولى زكريا عدة مناصب منها رئيس مهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.

فتح باب التسجيل مهرجان القاهرة السينمائى

من ناحية أخرى، فقد تقرر فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركة بالدورة الـ45 من جميع أنحاء العالم من 1 مايو وحتى موعد أقصاه 1 أغسطس المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان: www.ciff.org.eg

يعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا، وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.

عصام زكريا