السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ساعة أحمد حلمى فى "عسل أسود" تدخل مزادًا لصالح راعى مصر.. فما القصة؟

أحمد حلمي
أحمد حلمي

حرص النجم أحمد حلمي على المشاركة في المزاد الخيري في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر، في لفتة إنسانية اعتاد عليها جمهور "حلمي" منذ ظهوره.

وأعلن "حلمي" عن تبرعه بـ"ساعة" كان يرتديها بفيلم عسل أسود، لتدخل ضمن المزاد الخيري، متمنيًا أن تباع بأعلى سعر لتذهب قيمتها المالية كمساعدة ودعم الأسر الأكثر فقرًا، وذلك خلال كلمته بالمزاد المقام في أمريكا.

ومن المقرر أن تدخل ساعة أحمد حلمي في مزاد خيري في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم بولاية نيوچيرسي الأمريكية، ويتضمن الحفل مزادًا خيريًا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة إليسا والفنانة لبلبة وأسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني وزوجة الفنان الراحل چورچ سيدهم.

المزاد الخيري الولايات المتحدة الامريكية مؤسسة راعي مصر احمد حلمى حلمي

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