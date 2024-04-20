السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مدينة الإنتاج الإعلامى تشارك فى مهرجان هوليوود للفيلم العربى

جريدة الدستور

شاركت مدينة الإنتاج الإعلامي بجناح في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثالثة بمنطقة جليندال في لوس أنجلوس.

وتأتي مشاركة المدينة في إطار تعريف صناع السينما العربية من مختلف دول العالم بإمكانيات المدينة وبالتسهيلات والخدمات التي تقدمها مصر لصناع السينما من مختلف دول العالم للتصوير والإنتاج بمصر، وما تقدمه لجنة مصر للأفلام التابعة للمدينة من خدمات لشركات الإنتاج غير المصرية للتصوير بمصر بدءًا من استخراج تصاريح التصوير بنظام الشباك الواحد ومرورًا بترشيح شركات إنتاج محلية ذات سمعة وخبرة في التصوير الأجنبي لمساعدة الشركات غير المصرية لتنفيذ عملها على أعلى مستوى، وإتاحة إمكانيات المدينة كمنطقة حرة في توفير إعفاء جمركي للمعدات بخلاف المزايا والحوافز المادية التي تصل إلى 30% للشركات غير المصرية التي تقوم بتنفيذ  إنتاجها في مصر.

تأتي مشاركة المدينة في هذا المهرجان لما تتمتع به فكرته من أهمية في اختيار شهر أبريل من كل عام موعدًا لإقامته بوصفه شهر التراث العربي في كاليفورنيا.. ولما يمثله من منصة جديدة لجمع صناع السينما العربية في عاصمة صناعة السينما العالمية. وهو ما يسهم في إلقاء الضوء على السينما العربية ومدينة الإنتاج الإعلامي لدى عدد كبير من المهتمين بالصناعة.

عقد الوفد عدة لقاءات على هامش المشاركة في المهرجان مع عدد من المسئولين في شركات الإنتاج الأمريكية الكبرى، والتقى رئيس المفوضية العالمية لصناع السينما والتقى رئيس نقابات مديري مناطق التصوير في العالم، وتم بحث فرص واعدة لتصوير وإنتاج أفلام أجنبية في مصر يجري الإعداد لها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر انطلاق مهرجان هوليوود للفيلم العربي خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر عرض الفيلم اليوم  في سينما لوك بمدينة جيلندال في ولاية كاليفورنيا.

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