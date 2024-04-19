الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

شريهان ناعية صلاح السعدنى: قامة وقيمة فنية مصرية محترمة

شريهان
شريهان

‎حرصت الفنانة شريهان على نعي النجم الراحل صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وشاركت "شريهان" صور تذكارية لها برفقة الفنان الراحل صلاح السعدني عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم، ‎"يا رب الجنّة، وبراد الجنّة، ولباس الجنّة وطعام الجنّة، وشراب الجنّة، وبيوت الجنّة، وضياء الجنّة، وصحبة الجنّة، ورؤية خالق الجنّة".

وأضافت: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون في قامَةٌ وقيمة فنّيَّة مصريّة محترمة، كبيرة وعظيمة، صلاح السعدني وخالص عزائي إلى أسرته الكريمة.. البقاء لله".

جدير بالذكر أن تتلقى أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، عزاء فقيدهم يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح السعدني قدم عشرات الأعمال الفنية التي لاقت نجاحات وشهرة مصرية وعربية كبيرة كان من أشهرها مسلسلات "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "ولسة بحلم بيوم"، "الجوارح"، "أوراق مصرية"، "النوة"، "حلم الجنوبي"، "القاصرات"، "السيف الوردي"، "الأصدقاء"، و"أبنائي الأعزاء شكرًا".

وتُعد شخصية "العمدة سليمان غانم" من أكثر الشخصيات التي جسَّدها الفنان الراحل صلاح السعدني ودخلت قلوب المشاهدين في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وأصبح لقبه داخل الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان عام 1987، وهي إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

يُعد مسلسل "القاصرات" آخر أعمال صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

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