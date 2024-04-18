"جودر" يتصدر المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة على watch it

حقق مسلسل “جودر” الذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال نجاح كبير اثناء عرضه على قناة on خلال موشم رمضان المنقضي، حيث عرض بالنصف الثاني من الشهر الكريم بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية، متصدرًا قائمة الأكثر مشاهدة.

واحتل مسلسل جودر المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش إت الإلكترونية، نظرًا لأحداثثه الأسطورية في إطار من الفانتازيا ضمن حكايات “ألف ليلة وليلة”، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، ويعتبر واحد من الأعمال ذات الطابع الخاص، وأجوائه تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية “جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار”.

مسلسل جودر، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عنان، هدى مجدي وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتي Media hub سعدي – جوهر وArouma تامر مرتضى.

يزدحم مسلسل جودر بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.