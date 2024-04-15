أحمد عبدالله لـ"الدستور": المتحدة نجحت في التطور والتنوع ونشر الوعي

أعرب الفنان أحمد عبدالله عن سعادته البالغة بمشاركته في مسوسم رمضان المنقضي بمسلسلي “بيت الرفاعي” أمام النجم أمير كرارة، و“حق عرب” أمام النجم أحمد العوضي، وتحقيقه نجاح كبير ولفته للأنظار بالشخصيتين المختلفتين تمامًا عن بعضهما البعض.

وقال “عبدالله في تصريح لـ ”الدستور" إنه استمتع بالتعاون مع نجمي كبار مثل أمير كرارة وأحمد العوضي، وكانت كواليسهما مليئة بالبهجة والحب وروح التعاون، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل ضخم مثل “الحشاشين” أمام النجم كريم عبد العزيز، لافتًا أنه فخور بالظهور في العمل والتعاون مع المخرج بيتر ميمي حتى وإن كان مشهد فقط.

وعن مجهود الشركة المتحدة، قال الفنان أحمد عبدالله إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في نشر الوعي والثقافة خلال اعمالها الفنية التي عرضت الفترة الأخيرة، وخير دليل مسلسلات مثل "حالة خاصة" الذي حقق نجاحا كبيرا وسلط الضوء على أطفال التوحد وكيفية التعامل معهم بشكل صحيح.

وأضاف "عبدالله" أن المتحدة نجحت في تطور الدراما التلفزيونية بشكل كبير والتنوع في أعمالها، لافتًا إلى أن المنافسة الرمضانية الماضية شهدت منافسة شرسة بقيادة المتحدة، وتشهد تنوع كبير بين الشعبي والتاريخي مثل "الحشاشين" وهو عمل مشرف وأكبر انتاج درامي في تاريخ مصر يكون فخر للمصريين، بالاضافة إلى مناقشة الدراما للمشاكل الأسرية، مؤكدًا أنها كشركة وفرت كل عوامل النجاح والفرص.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.