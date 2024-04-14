الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ياسر الطوبجي لـ"الدستور": مسلسلات الـ 15 حلقة مفيدة و"المتحدة" بذلت مجهودا كبيرا

ياسر الطوبجي
ياسر الطوبجي

أعرب الفنان ياسر الطوبجي عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها حول مشاركته في موسم رمضان الماضي حيث شارك في أكثر من عمل تلفزيوني، ولفت الأنظار بأدواره المختلفة.

 

وقال “ياسر” في تصريح لـ “الدستور” إن الموسم الرمضاني المنقضي استطاع أن يجمع بين أعمال تلفزيونية منوعة وعظيمة بين الكميدي والتاريخي، والتراجيدي والشعبي وغيره، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذلت مجهودا كبيرا وملحوظا لخروج موسم رمضاني متميز ومليء بالأعمال الهادفة.

 

وعن مسلسلات الـ 15 حلقة، أوضح أن هذه النوعية من الأعمال الفنية مفيدة وممتعة بالنسبة للمشاهد والممثل، فالمشاهد يتابع المسلسل دون مماطلة أو ملل، خاصة لو أن أحداثه لا تتحمل المط لأكثر من 15 حلقة، وبالنسبة للممثل، أن يكون لديه متسع من الوقت لتقديم دوره على أكمل وجه، ومذاكرة الشخصية وتفاصيلها جيدًا، خاصة وأن شهر رمضان يتقدم كل عام مما يجعل هناك ضيق وقت للصناع بتحضير اعمالهم.

 

وأضاف أن مسلسلات الـ 15 حلقة ساعدت أيضًا في تنوع الاعمال التلفزيونية ومشاركة أكثر من عمل فني منوع ومتميز خلال الموسم الرمضاني، وجعلت للمشاهد حرية الاختيار لمسلسله المفضل لمتابعته خلال الشهر الكريم.

 

جدير بالذكر أن ياسر الطوبجي شارك خلال موسم رمضان الماضي بمسلسلات بابا جه مع أكرم حسني، وجودر مع ياسر جلال، وبقينا اتنين مع شريف منير.

 

مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT

 

بينما مسلسل بابا جه يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا والأطفال هنا، سليم مصطفى، لافينا نادر وعدد آخر من الفنانين و ضيوف الشرف. العمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

 

أما مسلسل جودر بطولة ياسر جلال ووليد فواز ونور اللبنانية وياسمين رئيس وجيهان الشماشرجي وأحمد بدير وياسر الطوبجي وتأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ياسر الطوبجي موسم رمضان الموسم الرمضاني المنقضي بابا جه جودر بقينا اتنين

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