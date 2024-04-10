نسرين أمين لـ"الدستور": المرأة العاملة "بطلة".. واستمتعت بمشاركتى فى "بابا جه"

أعربت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها البالغة بمشاركتها في بطولة مسلسل “بابا جه” التي قدمت خلاله دور البطولة النسائية أمام الفنان أكرم حسني، بالإضافة إلى ردود الأفعال القوية التي تلقتها عن دورها في المسلسل.

وقالت “نسرين” في تصريح لـ “الدستور”: “شعرت بسعادة بالغة بردود الأفعال من قبل الجمهور والنقاد، خاصة أنها ردود أفعال حقيقية وكلها إيجابية، أحمد الله على كل الإشادات بالعمل وقضيته وكل صناعه وأفراد فريق العمل، لأننا بذلنا مجهودا كبيرا، وبفضل الله كلل بالنجاح حيث المقياس الحقيقي للنجاح هو رأي الجمهور بالشارع ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وعن سبب مشاركتها في مسلسل بابا جه، قالت نسرين إن هناك عدة أسباب جذبتها للمشاركة في العمل، حيث وجدته عملا متكاملا متوفرا فيه كل عناصر النجاح، فوجدت الدور مختلفا تمامًا عما قدمته من قبل، بالإضافة إلى الورق القوي والاحداث المتماسكة المنوعة في سياق درامي اجتماعي هادف، مؤكدة أن العمل فكرته جديدة ومختلفة، ومكتوبة بشكل احترافي.

وأضافت أن أحداث المسلسل تناقش دور الأب بالاسرة علاقته بكل فرد في الأسرة، وأهمية وجوده مثل الأم العاملة، فنناقش قضية مهمة بفكرة جديدة، فضلًا عن شركة الانتاج المحترمة الصادقة وانه أول تعاون مع الفنان أكرم حسني، معربة عن سعادتها الشديدة بالتعاون معه، بالاضافة إلى المخرج خالد مرعي.

وكشفت نسرين أمين أنها ترى أن المرأة العاملة بطلة، خاصة أنها تهتم بعملها وكيانها، وتسعى للاهتمام بعملها خارج المنزل، في نفس التووقيت تهتم جيدًا بأمور المنزل من نظافة منزلية وطبخ وتربية ابناء والاهتمام بهم وبنفسيتهم ومذاكرتهم وهوايتهم، لافتة إلى أن المراة العاملة لم يقتصر مجهودها بالخارج فقط، بل تعمل داخل وخارج المنزل، لذا تجد كل امراة عاملة بطلة وتقوم بدور عظيم يرفع له القبعة ولها كل التقدير والحب.