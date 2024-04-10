الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نسرين أمين لـ"الدستور": المرأة العاملة "بطلة".. واستمتعت بمشاركتى فى "بابا جه"

جريدة الدستور

أعربت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها البالغة بمشاركتها في بطولة مسلسل “بابا جه” التي قدمت خلاله دور البطولة النسائية أمام الفنان أكرم حسني، بالإضافة إلى ردود الأفعال القوية التي تلقتها عن دورها في المسلسل.

وقالت “نسرين” في تصريح لـ “الدستور”: “شعرت بسعادة بالغة بردود الأفعال من قبل الجمهور والنقاد، خاصة أنها ردود أفعال حقيقية وكلها إيجابية، أحمد الله على كل الإشادات بالعمل وقضيته وكل صناعه وأفراد فريق العمل، لأننا بذلنا مجهودا كبيرا، وبفضل الله كلل بالنجاح حيث المقياس الحقيقي للنجاح هو رأي الجمهور بالشارع ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وعن سبب مشاركتها في مسلسل بابا جه، قالت نسرين إن هناك عدة أسباب جذبتها للمشاركة في العمل، حيث وجدته عملا متكاملا متوفرا فيه كل عناصر النجاح، فوجدت الدور مختلفا تمامًا عما قدمته من قبل، بالإضافة إلى الورق القوي والاحداث المتماسكة المنوعة في سياق درامي اجتماعي هادف، مؤكدة أن العمل فكرته جديدة ومختلفة، ومكتوبة بشكل احترافي.

وأضافت أن أحداث المسلسل تناقش دور الأب بالاسرة علاقته بكل فرد في الأسرة، وأهمية وجوده مثل الأم العاملة، فنناقش قضية مهمة بفكرة جديدة، فضلًا عن شركة الانتاج المحترمة الصادقة وانه أول تعاون مع الفنان أكرم حسني، معربة عن سعادتها الشديدة بالتعاون معه، بالاضافة إلى المخرج خالد مرعي.

وكشفت نسرين أمين أنها ترى أن المرأة العاملة بطلة، خاصة أنها تهتم بعملها وكيانها، وتسعى للاهتمام بعملها خارج المنزل، في نفس التووقيت تهتم جيدًا بأمور المنزل من نظافة منزلية وطبخ وتربية ابناء والاهتمام بهم وبنفسيتهم ومذاكرتهم وهوايتهم، لافتة إلى أن المراة العاملة لم يقتصر مجهودها بالخارج فقط، بل تعمل داخل وخارج المنزل، لذا تجد كل امراة عاملة بطلة وتقوم بدور عظيم يرفع له القبعة ولها كل التقدير والحب.

 

الفنانة نسرين أمين مسلسل “بابا جه” بابا جه نسرين أمين أكرم حسني

مواد متعلقة

إسلام جمال لـ"الدستور": المتحدة نجحت في تطوير الصناعة الفنية بشكل ملحوظ

ميرنا نورالدين: عصر بن الصباح دموي ودنيا زاد لم تذكر في التاريخ

رشا الجزار: مسلسلات الـ15 حلقة فتحت مجال تنوع وتعدد الدراما التلفزيونية

الليلة.. "واحد من الناس" يكرم أبطال وصناع مسلسل "المعلم" على "الحياة"

الليلة.. أبطال وصناع مسلسل "جودر" في ضيافة dmc

أحمد رزق: المتحدة أحدثت حالة ثراء لدى المشاهد بتنوع الدراما

الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين.. شريف منير يعود لرانيا يوسف

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة.. موت رقية واعتراف فاروق بقتل عمه ونسمة

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

حركة حماس تكشف تفاصيل الاتصال بين أبومازن وهنية عقب استشهاد أولاده

الاحتلال الإسرائيلى يوضح تفاصيل عملية اغتيال أبناء وأحفاد هنية

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء أول أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة