الأربعاء 10 أبريل 2024
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فن

ميرنا نورالدين: عصر بن الصباح دموي ودنيا زاد لم تذكر في التاريخ

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

أعربت الفنانة ميرنا نور الدين، عن سعادتها البالغة لردود الأفعال الإيجابية، التي تلقتها حول دورها في مسلسل “الحشاشين” التي شاركت في بطولته أمام النجم كريم عبد العزيز.

وأضافت “ميرنا” في تصريحات لـ“الدستور” أنها كانت على علم بوجود شخصية حسن الصباح بالحقيقة بالقرن الـ11، ولم تكن متعمقة بقصته، وعندما عرض عليها العمل تعمقت في القراءة عن طائفة “الحشاشين”، مؤكدة أن شخصية دنيا زاد ذاكرتها من خلال شخصية حسن الصباح الذي وجدته رجل مرعب لدرجة كبيرة وزوجته نفس شخصيته بسبب حبها الشديد له ويمكن الوصف أنها “شاربة منه” كل المواصفات، لافتة أنها كانت دائمًا تتناقش مع المؤلف عبد الرحيم كمال في تفاصيل الشخصية، لافتة أنه ساعدها كثيرًا، بالإضافة إلى المخرج بيتر ميمي العبقري الذي ساعدهم جميعًا في إخراج أفضل ما لدينا.

تفاصيل شخصية دنيا زاد

وأوضحت، أن شخصية “دنيا زاد” لم يكن هناك معلومات عنها في مواقع الإنترنت ولم تكن مذكورة في التاريخ،  لذلك لجأت للمؤلف عبد الرحيم كمال الذي خلق تفاصيل الشخصية النسائية بمراجع تاريخية حيث كان حسن الصباح رجل متزوج ولديه ابناء، مؤكدة انها لم تكتفي بذلك فاستمرت بالبحث عن تفاصيل الشخصية الرئيسية، مشير إلى أن الصعوبة في الأمر أنهم وجدوا المؤرخين مختلفين في الآراء، لذلك قرأت كل ما يخص شخصية حسن الصباح، وقرأت عن العصر الذي تواجد فيه جيدًا، لافتة أنها وجدت انه عصر مرعب ودموي.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ميرنا نور الدين الحشاشين مسلسل “الحشاشين” كريم عبد العزيز حسن الصباح دنيا زاد

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