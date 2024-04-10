الليلة.. "واحد من الناس" يكرم أبطال وصناع مسلسل "المعلم" على "الحياة"

في سهرة فنية خاصة واحتفالية من برنامج واحد من الناس تمتد لثلاث ساعات في سهرة أول أيام عيد الفطر، في تمام العاشرة والنصف مساء، عبر شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أبطال ونجوم مسلسل المعلم النجم مصطفي شعبان وحسام شوقي المشرف العام للإنتاج في سينرجي، وسهر الصايغ ومنذر رياحنة فتوح أحمد وطارق النهري والطفل الموهوب جان.

المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، ولأول مرة يكشف نجوم و أسرة مسلسل المعلم كواليس وأسرار التصوير في العمل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في رمضان على شاشة الحياة.

كما يتحدث أبطال مسلسل المعلم لـ عمرو الليثي، عن كواليس وأسرار التصوير والمشاهد الصعبة في العمل والمواقف المضحكة بين أبطال العمل ، ورد فعلهم فور معرفتهم بخبر الحريق الذي نشب في الحارة "عنبر السمك" ومدى تأثيره.

وتضمنت السهرة تكريم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لأسرة المسلسل وذلك من خلال تورتة كبيرة ازدانت بصورة نجوم وأسرة المسلسل.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.