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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي لـ " أمير كرارة " ملخص الحلقة 29

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

يواصل مسلسل بيت الرفاعي تألقه حيث شهدت الحلقة 29 أمس العديد من الاحداث الشيقة والمثيرة والمليئة بالاحداث الغير متوقعة.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 29

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 بمشهد فلاش باك ظهر خلال "محمود الرفاعي" أحمد فؤاد سليم، وابنه "ياسين" أمير كرارة، حيث يقنع الأخير والده بالرجوع عن طريق تجارة الآثار، حيث يرفض بشدة فكرة أن يكون والده تاجر آثار.

يسأل محمود الرفاعي ابنه ياسين بسخرية عن سبب مجيئه لمنزل العائلة، حيث اعتاد على عدم وجوده بعدما قرر العيش بمفرده، ليبرر له ياسين أن سبب ابتعاده هو تجارته بالآثار، حيث يريد أن يعيش بمال حلال، وليس بتجارة الآثار، ولكن يتناقش معه والده بأنه اضطر لهذا الطريق الذي ورثه عن أجداده، مؤكدًا له أن الأرض التي بنيت عليها المنزل كانت بسبب قطع الآثار المستخرجة من تحتها، مشيرًا إلى أنه لم يستطيع الابتعاد عن هذه التجارة ليعيش أولاده في المستوى الذي اعتادوا عليه.

وتضمنت الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي حرص فاروق على زيارة والدته في السجن، وذلك بعد النطق بالحكم عليها بالإعدام شنقًا، وحاول المحامي طمأنتهم بأن هناك جلسة نقض من الممكن أن يخفف الحكم خلالها، ولكن تطلب ناهد والدة فاروق من المحامي أن يتركها بمفردها مع ابنها.

ويعتذر فاروق لوالدته عما حدث لها بسببه وتضحياتها منذ زواجها من والده الراحل، إلا أنها تقول إنها لم تندم أبدا على شيء، لكنها حزينة على عدم استطاعتها رؤية حفيدها مثلما لم تستطع رؤيته وهو طفل رضيع، ليعدها بأنه سيبذل قصارى جهده لخروجها من السجن ورؤية حفيدها.

في مشهد مختلف، يقرر فاروق مصارحة يحيى بأنه يخطط لاختطاف ابنته من طليقته "هند"، وذلك عن طريق خطفها وتهريبها مع "جمالات" أخته، ويسافر ليأخذها منها ويعيشا معًا بالخارج، ليسأله يحيي عن تأكده من اتخاذ هذا القرار، فيذهب ياسين إلى جمالات وسعيد ويستعجل زواجهما، ويصارحهما أيضًا بفكرة اختطاف حبيبة ابنته.

موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي 29.. فاروق يقتل رقية بعد كشف مخططها لاتهام ياسين بخطف ابنه

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. ياسين يخطف ابن فاروق ورقية

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. فاروق يطلق النيران على رقية

أبرز أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29

عاد فاروق إلى منزله فاقد الأعصاب، وعنف “هند” طليقة ياسين، وأمر عجوزة بأخذ “حبيبة” لمساومة ياسين بها بسبب خطفه لانه كما قالت له رقية، وانفعلت هند على فاروق وتوسلت له ان يترك ابنتها وشأنها، ولكنه أصر على أخذها، وسأل رقية إذا كانت تواصلت مع ياسين لمقابلته أم لا،ـ واجابته انها اتفقت معاه لمقابلته.

اكد فاروق لرقية انه لن يترك ياسين وشأنه ولكنها هدأته وطلبت منه ان يتركها هي تتصرف معه، ليحضر ياسين في المكان المتفق عليه ويتفاجأ بوجود فاروق فيتهمها بالغدر للمرة الثانية، ولكن كانت المفاجأة ان رقية كانت تخطط لهذه اللحظة منذ زواجها من فاروق.

وسيطرت حالة من الصدمة على فاروق عندما علم بمخطط رقية التي اتفقت مع شقيقها يحيي بأخذ الطفل لتتهم ياسين بخطفه ويتقابلا وتطلب من ياسين قتل فاروق، واعرب فاروق عن صدمته في رقية خاصة وانها تعتبر حبه الأول ومنذ الطفولة، لذلك قرر قتلها، لينهار ياسين ويحاول مساعدتها وتنتهي الحلقة الـ29 على هذا المشهد.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 30

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الاخيرة بلهفة شديدة والتي تذاع مساء اليوما لثلاثاء على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتذاع الحلقة الأخيرة على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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