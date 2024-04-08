الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. ياسين يخطف ابن فاروق ورقية

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 العديد من المفاجآت غير المتوقعة بعد ولادة رقية شقيقة ياسين، حيث اختطف طفلها من المستشفى، والعمل يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد رزق، بقيادة المخرج أحمد جلال.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل الحلقة 29

تضمنت الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، تلبية فاروق طلب "رقية" لرؤية يحيي، وطلب يحيي رؤية حبيبة ابنة ياسين، ورفض فاروق في البداية، ولكن أقنعته رقية بأنه أمر طبيعي، واتضح أن يحيي أراد أن يوصل حبيبة لياسين ليطمئن عليها بمكالمة هاتفية.

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29


ذهبت رقية لتضع طفلها من فاروق، ورفضت أن ترافقها "هند" طليقة ياسين، وبالفعل وضعت طفلها الذي سموه "سيد" على اسم والد فاروق، وذهب فاروق لزيارة والدته في السجن ليريها صورة طفله الذي سماه على اسم والده، وتفاجأ باتصال من رقية تخبره فيه بأنها استيقظت ولم تجد ابنهما.

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

ذهب فاروق مسرعًا إلى المستشفى، وظل يهدد الأطباء بسبب إهمالهم لاختطاف طفل في وجودهم، وانفعل على مدير المستشفى، ولكن فاجأته رقية بأنها علمت أن الطفل مع ياسين الذي اختطفه للانتقام من فاروق وابتزازه لاستعادة ابنته حبيبة.

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا "ياسين" أمير كرارة، و"فاروق" أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارتهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. رياض الخولى: الغزولى سيدفع ثمن ما فعله لعائلتى الغول وضرغام

كشفها مسلسل الحشاشين.. سياسات التمكين بين الصباح وحسن البنا

مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة التاسعة والعشرون من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة التاسعة والعشرون بيت الرفاعي الحلقة 29 الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعى 29.. ياسين يخطط لخطف ابنته ورقية تستعد للولادة

مسلسل بيت الرفاعى 29.. ياسين يحاول إقناع والده بالرجوع عن طريق تجارة الآثار

كيف خرجت مشاهد الطبيب النفسي في مسلسل بقينا اتنين؟.. دكتور نهى راضي تكشف التفاصيل

مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" ملخص الحلقة 28

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" الحلقة 28

نيللي كريم: فراولة مسلسل فرفوش (إنفوجراف)

"أتربيت على الرجولة والجدعنة".. أبرز تصريحات أحمد العوضي (إنفوجراف)

16 أبريل.. صناع مسلسل "صيد العقارب" ضيوف لميس الحديدى

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

لاعبو مصر يواسون مروان محسن فى عزاء والده بمسجد الشرطة (بث مباشر)

تصريحات العوضى الجريئة: هل تعيد الأمور إلى نصابها مع ياسمين عبدالعزيز؟ (بيانات)

أول فيديو من كسوف الشمس الكلى 2024 (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

صور

كحك العيد.. متعة المصريين

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح