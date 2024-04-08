مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. ياسين يخطف ابن فاروق ورقية

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 العديد من المفاجآت غير المتوقعة بعد ولادة رقية شقيقة ياسين، حيث اختطف طفلها من المستشفى، والعمل يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد رزق، بقيادة المخرج أحمد جلال.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل الحلقة 29

تضمنت الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، تلبية فاروق طلب "رقية" لرؤية يحيي، وطلب يحيي رؤية حبيبة ابنة ياسين، ورفض فاروق في البداية، ولكن أقنعته رقية بأنه أمر طبيعي، واتضح أن يحيي أراد أن يوصل حبيبة لياسين ليطمئن عليها بمكالمة هاتفية.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29



ذهبت رقية لتضع طفلها من فاروق، ورفضت أن ترافقها "هند" طليقة ياسين، وبالفعل وضعت طفلها الذي سموه "سيد" على اسم والد فاروق، وذهب فاروق لزيارة والدته في السجن ليريها صورة طفله الذي سماه على اسم والده، وتفاجأ باتصال من رقية تخبره فيه بأنها استيقظت ولم تجد ابنهما.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

ذهب فاروق مسرعًا إلى المستشفى، وظل يهدد الأطباء بسبب إهمالهم لاختطاف طفل في وجودهم، وانفعل على مدير المستشفى، ولكن فاجأته رقية بأنها علمت أن الطفل مع ياسين الذي اختطفه للانتقام من فاروق وابتزازه لاستعادة ابنته حبيبة.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا "ياسين" أمير كرارة، و"فاروق" أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارتهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

