مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" ملخص الحلقة 28

حقق مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 28 والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين، نجاح كبير، مما جعل الحلقة تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 28

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 28 بمشهد فلاش باك أوضح رفض “ياسين” أمير كرارة، التام لفكرة زواج طليقته من “صلاح” أحمد عبدالله، وذلك خوفًا على ابنته حبيبة من أن تتزوج والدتها من رجل آخر غيره، ولكن تنفعل “هند” إيناس كامل، طليقته بسبب رفضه وتتهمه بالأنانية.

وتغادر “هند” منزل العائلة وهي تصر على زواجها من الآخر، وهو ما جعل والدة ياسين تؤكد له أن هند مازالت تحبه وتريد الرجوع إليه، ولكن يرفض ياسين مؤكدًا انه اصبح لا يفكر فيها.

وفي الوقت الحاضر، استكملت احداث الحلقة 28 مشهد صدمة رقية بعد إبلاغ فاروق لها بزواجه من “هند” طليقة ياسين، وقررا ان تقطن “هند” معهما في منزل عائلة الرفاعي، ولكن تقف رقية في ذهول تام ولم تنطق، فأخذ فاروق هند ليعرفها مكان غرفتها الجديدة في المنزل.

يتحدث فاروق مع رقية بعنف واضح، ليخبرها بأن قرار زواجه من هند له 3 أسباب أولها الانتقام من ياسين، لتكون ابنته تحت رحمته في أي وقت، ثانيهما أن تعيش هند وحبيبة في المنزل بدلا من وجودهما بالخارج بمفردهما، وثالث سبب أن ينتقم من رقية، ولكن أعرب عن خيبة ظنه فيها، حيث كان يظن أنها تحبه، لكنها خدعته.

مسلسل بيت الرفاعي ملخص الحلقة 28

انتظرت رقية خروج فاروق من المنزل لتذهب إلى غرفة هند وتسألها عن سبب زواجها من فاروق، ولكن تعرب هند عن ندمها تجاه هذا القرار، مؤكدة أنها وافقت في البداية لتنتقم من ياسين بسبب ارتباطه بأخرى، وأنها ما زالت تحب ياسين وتريد العودة إليه.

قرر فاروق التقرب من حبيبة وقام بشراء هدايا وألعاب لها، وحذر هند من الخروج خارج المنزل بمفردهم، خاصة وأن ياسين علم بأمر زوواجهما، مما أثار ذعر هند، ولكن حرص فاروق على طمأنتها ولكن وجب عليه التنويه لأخذ الاحتياطات.

أصر ياسين على استكمال حفل خطوبة المعلم سعيد وأخته جمالات، رغم الظروف القاسية التي يمر بها بعد معرفته بأمر مكوث ابنته مع فاروق بعد زواج طليقته منه، ووجه سعيد الشكر لياسين بسبب إصراره على استكمال فرحتهم رغم ظروفه.

من جهة أخرى في يوم النطق بالحكم على ناهد والدة فاروق تفاجأ بأن صدر الحكم بالإعدام شنقًا مما جعله في حالة ذهول، ودخلت ناهد في حالة انهيار تام، وانتهت أحداث الحلقة 28 على هذا المشهد.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 29

تذاع الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي مساء اليوم الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالأحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.