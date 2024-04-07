الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 28.. الحكم بالإعدام لوالدة فاروق

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعي  الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، العديد من الأحداث الشيقة، والتي انتهت بحكم الإعدام شنقا لوالدة فاروق بتهمة قتل عبد الحميد.

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 28

قرر فاروق التقرب من حبيبة وقام بشراء هدايا وألعاب لها، وحذر هند من الخروج خارج المنزل بمفردهم، خاصة وأن ياسين علم بأمر زوواجهما، مما أثار ذعر هند، ولكن حرص فاروق على طمأنتها ولكن وجب عليه التنويه لأخذ الاحتياطات.

أصر فاروق على استكمال حفل خطوبة المعلم سعيد وأخته جمالات، رغم الظروف القاسية التي يمر بها بعد معرفته بأمر مكوث ابنته مع فاروق بعد زواج طليقته منه، ووجه سعيد الشكر لياسين بسبب إصراره على استكمال فرحتهم رغم ظروفه.

 

طلب يحيى مقابلة ياسين خارج المنزل لرفضه خطوبة سعيد وجمالات، وأبلغ ياسين بالرسالة الصوتية التي أرسلتها له رقية والتي أكدت خبر زواج فاروق وهند بعد قضاء شهور العدة مما أثار غضب ياسيبن، ودخل عليهما سعيد ليقنع يحيى بأن يبارك لاخته جمالات، ويؤكد له أنه أصبح شخص آخر بعيد عن الإجرام.

 

 

بعد مرور أشهر جهزت رقية ملابس طفلها الجديد بعدما أوشكت على الولادة، بينما عقد فاروق قرانه على هند، وشعر بالاستياء بعد نظرات رقية بحزن شديد له.

 

من جهة آخرى في يوم النطق بالحكم على ناهد والدة فاروق تفاجأ بأن صدر الحكم بالاعدام شنقًا مما جعله في حالة ذهول، ودخلت ناهد في حالة انهيار تام، وانتهت أحداث الحلقة 28 على هذا المشهد.

 

 

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 29

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 تعرض غدا الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.
 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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