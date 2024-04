مسلسل بيت الرفاعي 27.. ياسين يرفض اعتذار رقية وفاروق يتزوج طليقة الأول

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الأحداث الشيقة وغير المتوقعة، حيث قرر فاروق من طليقة ياسين والدة ابنته.

تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27

وخلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27 ، قابل “ياسين” شقيقته “رقية” بالصدفة أثناء زيارتهما لمقابر والدهما بمناسبة عيد ميلاده، ورفض ياسين اعتذار رقية واتهمها بالغدر والاستسهال بعكس جمالات ويحيي، وأكد لها أن طفلها من فاروق سوف يجعلها تشعر بما يشعرون به تجاه فاروق، لتنهار رقية بالبكاء.

وذهب فاروق إلى الشركة التي تعمل بها هند طليقة ياسين ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27 ، مما اثار تعجب الأخيرة، وسألته عن سبب مجيئه، ليخبرها أنه يريدها في أمر هام، ويريد أن تستمع له حتى النهاية.

وفي مشهد مختلف من أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27 ، انفعل يحيي على جمالات وسعيد بعدما شاهدهما في جلسة رومانسية، ليعترف بحبهما لبعضهما وأن سعيد يرد الزواج من جمالات، ليعنف يحيي جمالات وسعيد بسبب عمل الأخير بالإجرام، وانه لا يليق بأخته، ويأخذها للمنزل، فيسمعهما ياسين، ولكن ياسين يعترض فقط على عدم مصارحتهما معًا مما يثر غضب يحيي.

قابل ياسين المعلم سعيد الذي ظل يبرر له عدم مصارحته من البداية ليلومه ياسين بانه لم يتحدث معه، ويبدو في حديثه الموافقة على زواجهما، مما يثير سعادة سعيد.

تفاجأت رقية بدخول فاروق مصطحبًا معه هند طليقة ياسين وابنته “حبيبة”، فتتعجب رقية من مجيء هند وابنتها، ليخبرها فاروق بانهما سيتزوجان، وهو الأمر الذي تسبب صدمة لرقية وانتهت احداث الحلقة 27 على هذا المشهد، لتستكمل الحلقة 28 غدًا رد فعل رقية وياسين بهذا الخبر.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 28

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتذاع الحلقة 28، غدا الأحد على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.