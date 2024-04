مسلسل بيت الرفاعي ملخص الحلقة 26

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض حصريا على قناة أون بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين.

ملخص احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26

بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك بين ياسين ووادلته صفية قبل وفاتها، حيث كانا يتحدثا عن مرض "رقية" ملك قورة، الهيموفيليا والذي يعد مرض خطر إذا اصيب المصاب به بنزيف، فأعربت "صفية" عن خوفها الشديد على ابنتها من هذا المرض ومضاعفاته خاصة بعد زواجها.

احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26

وحاول “ياسين”، خلال احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26 ، إقناع والدته بأن من الممكن التأقلم مع المرض إذا تم التعامل معه بشكل صحيح، وطمأنها بأن هناك حالات عديدة مصابة بهذا المرض وتزوجوا ولم يحدث لهم شيء، لتعرب صفية عن حبها الشديد لـ ابنها ياسين، ولفتت له أنه دخل كلية الطب بسبب إصراره على علاج "رقية"، نظرًا لحبه وتعلقه الشديد بها كأخته الصغرى.

تواصل “فاروق” مع يحيى على الهاتف بعدما علم بأنه هو من حرر القضية ضده، ولكن فاجأه يحيي بأن والدته ذهبت للشرطة للاعتراف بالحقيقة، مما صدم فاروق بمعرفته بأمر والدته، وهدده بأنه سوف يقتله وينتقم لغدره له.

وضمن احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26 ، أعرب “ياسين” ليحيى عن خوفه الشديد عليه من شر فاروق خاصة وأنه خطط لأذيته من قبل ولفقله تهمة قتله والده وعمه وجعله هارب دون دليل لإثبات براءته، ليؤكد له يحيى بأنه لم يتركه ياذيهم مرة أخرى، وأنه سيظهر براءته قريبًا.

اتهم فاروق زوجته رقية بأنها من أبلغت يحيى بمكان والدته ناهد، ولكنها انكرت اتهامه لها، ويبدو على ملامحه نظرات شك لها، مما جعلها توتر وتطلب منه ان تغادر لغرفتها حيث تشعر بالتعب مما يزيد شكه تجاها.

قرر فاروق وضع خطة ليختبر بها رقية اذا كانت مثلما تقول والدته ام لا، فأرسل أحد رجاله إلى مكتب “يحيي” لينتظر اسفل العمارة حتى يتصل به، وبلغه انه عندما يصل يتواصل معه على الفور.

وقصد “فاروق” ان يوضح خلال مكالمته الهاتفية انه يسلط احد رجاله بالتخلص من يحيي مما يثير صدمة رقية وخوفها الشديد على شقيقها، ويتركها فاروق ويغادر، فسرعان ما تتصل بشقيقها ولكن لم يجيب على اتصالها، فلجأت إلى جمالات لتبلغها بضرورة إنقاذ يحيى، فيتحرك ياسين إلى هناك.

واصطحب ياسين المعلم سعيد معه لإنقاذ يحيى ويبلغه سعيد بأنه ليس مطمأن ويشعر بأنه فخ، ولكن يصر ياسين على الذهاب، ويتفاجأ بوجود احد رجال فاروق، ويحاول الاخير اللحاق به ولكنه يفشل مما جعل فاروق يعنفه بشدة.

قرر “ياسين” التبرؤ من شقيقته رقية بسبب زواجها من فاروق ألد أعدائه وعدم الوقوف بجانبه وبجانب أشقاءها جمالات ويحيي، وأرسل لها رسالة صوتية يبلغها بأنه تبرأ منها، كما أنه لم يقف بجانبها ولا أحد من أشقاءها بعدما يستغنى عنها فاروق ويتركها بالشارع مما جعل رقية تنهار من البكاء أثناء سماعها الرسالة الصوتية، وحذر يحيى وجمالات بعدم التواصل معها مرة أخرى.

خطط ياسين ويحيى والمعلم سعيد لوقوع فاروق عن طريق شخص آخر حيث توصلوا إلى “عجوزة” وهو الرجل المقرب له والذي يقضي له كل عملياته الإجرامية، وتحرى عنه يحيى، حتى يضغطوا عليه بالاعتراف عن كل مصائب وجرائم فاروق

موعد وقنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالأحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.