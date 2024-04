مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. رقية تقع فى فخ فاروق بسبب يحيى

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الأحداث غير المتوقعة، وذلك بعدما انقلب حب فاروق لرقية إلى شك وانتقام.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 26

قرر فاروق وضع خطة ليختبر بها رقية اذا كانت مثلما تقول والدته ام لا، فأرسل أحد رجاله إلى مكتب “يحيي” لينتظر اسفل العمارة حتى يتصل به، وبلغه انه عندما يصل يتواصل معه على الفور.

وقصد “فاروق” ان يوضح خلال مكالمته الهاتفية انه يسلط احد رجاله بالتخلص من يحيي مما يثير صدمة رقية وخوفها الشديد على شقيقها، ويتركها فاروق ويغادر، فسرعان ما تتصل بشقيقها ولكن لم يجيب على اتصالها، فلجأت إلى جمالات لتبلغها بضرورة انقاذ يحيي، فيتحرك ياسين إلى هناك.

واصطحب ياسين المعلم سعيد معه لانقاذ يحيي ويبلغه سعيد بأنه ليس مطمأن ويشعر بأنه فخ، ولكن يصر ياسين على الذهاب، ويتفاجأ بوجود احد رجال فاروق، ويحاول الاخير اللحاق به ولكنه يفشل مما جعل فاروق يعنفه بشدة.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.