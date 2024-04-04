مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25| يحيى يُحرر محضرا ضد فاروق.. والأخير يطمئن على الجنين

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تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25 بعد خطف والدة فاروق على يد ياسين وشقيقه يحيى وسعيد وبذرة، وذلك للضغط عليها والاعتراف ببراءة ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 25

حاولت ناهد أن تتوسل لـ “يحيي” تامر نبيل ان يتركها وشأنها وألا يورط نفسه في مشاكل مع ابنها فاروق، وهددته بانه إذا علم بأمر خطفها سوف يقتلهم جميعًا، ليسخر منها “يحيي” وشقيقة “ياسين”، ويحذر الأخير شقيقه بأن لا تخدعه كما خدعت ابنها وخدعته من قبل، ليؤكد عليه يحيي بانه لم يتركها تهرب مرة أخرى.

في مشهد مختلف، أعربت سامية عن استياءها وحزنها لابتعاد ياسين عن ابنته بسببها حيث قررت هند الاختفاء بعدما علمت بامر ارتباطه بسامية، لتقاطعها “جمالات” بأنها ليس لها أي ذنب ولكن “هند” هي التي اخطأت بحق ياسين ولم تقف بجانبه كما فعلت هي.

حرص “سعيد” بتوصيل “جمالات” إلى منزلها كما طلب منه ياسين، وأخبر جمالات أنه أحرج بأن يفاتح شقيقها بامر زواجها بسبب الظروف القاسية التي يمر بها ياسين، وأكد لها أنه سوف يطلب منه الزواج منها في أقرب وقت، ليبدو على ملامح جمالات السعادة والاحراج.

في مشهد مختلف، حاول ياسين التواصل مع ابنته ولكنه فشل، وراقب “صلاح” زوج طليقته حتى خرج من منزلهم ليسأل حارس العقار عن “هند” ليخبره الحارس بانها غادرت المنزل منذ فترة ولا يعلم مكانها، فطلب منه ياسين أن يتواصل معه فور رجوعها المنزل وترك له رقمه، وأكد له أن لا يخبر أحد أنه سال عنها.

من جهة أخرى، حرر يحيي محضرا ضد فاروق، في محاولة منه للقبض على الأخير بشكل رسمي والضغط عليه للاعتراف بكل أفعاله التي راح ضحيتها شقيقه “ياسين”.

في مشهد مختلف، طمأن الطبيب فاروق بحالة زوجته الصحية وحالة الجنين، وأكد له أنها في حالة صحية جيدة والأمور طبيعية، وسأله فاروق عن مرضها “الهيموفليا” إذا كان له تأثير على الجنين، فأكد لا الطبيب أن الأمور تسري على طبيعتها.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

