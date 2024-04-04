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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" ملخص الحلقة 24

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الاحداث الشيقة والمثيرة التي جذبت الجمهور لمعرفة الأحداث المقبلة، ما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بطولة النجم امير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 24

تضمنت الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الاحداث الشيقة والمثيرة، حيث ذهب “ياسين” إلى المطار للسفر إلى الخارج، وجاءت طليقته وطفلته “حبيبة” لتوديعه، ولكن تفاجئت طليقته “هند” بارتباطه بسامية وعلى الفور انفعلت هند على  ياسين وأخبرته أنها انفصلت عن زوجها لتعود له، ولكنه أخبرها بأنه لم يطلب منها هذا ولكنها هددته وأخبرته أنها لن تسافر إليه هي أو ابنتها، وأنه لن يتمكن مرة أخرى من رؤية ابنته، ولهذا السبب تراجع ياسين عن السفر وعاد إلى المنزل.

قرر يحيى تامر نبيل، فتح مكتب محاماه رسميًا، وفى نفس الوقت، يقرر ياسين التخلص من فاروق ويخبر يحيى وسعيد “محمد لطفى” وجمالات “رحاب الجمل” وسامية “ميرنا جميل”، بقراره حيث إنه بعد تفكير وجد أنه الحل الوحيد لديه بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهه وأصبح أمامه إما قتل فاروق أو الهروب، وطالما ابنته لن تسافر فهو لن يترك البلد.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 24.. ياسين يستعد للسفر وهند تهدده بنجلته

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 23.. ياسين يعطي جمالات شبكة ذهب

يستطيع يحيى وسعيد وجمالات إرجاع ياسين عن قراره مع البحث عن براءته في كل الاتجاهات، وفى نفس الوقت تعرض سامية على ياسين أن يأخذ الشبكة التي اشتراها لها مرة أخرى ولكنه يرفض تماما، ونفس الأمر بالنسبة إلى سعيد وبذرة إعادة الأموال التى أعطاها لهم ولكن ياسين يرفض الحصول على أي فلوس منهم لأنه لا يحتاجهم.

وشهدت الحلقة مواجهة بين رقية "ملك قورة" وناهد "عايدة رياض"، وأكدت رقية لها أن فاروق "أحمد رزق" لن يعترف أمام الكل أنها والدته، وأن معه حق في ذلك فكيف يقول إن أمه كانت راقصة ودخلت السجن في قضية دعارة، كما أنها تريد أن تنجب طفلها ولا تكون جدته سوابق لتنفعل عايدة عليها وتصفعها على وجهها، لتصطدم في الأثاث وتسقط وتنزف ويتم نقلها إلى المستشفى مباشرة.

الطبيب المعالج يخبر فاروق بأن النزيف توقف ولكن مريض الإيموفيليا يكون هناك احتمالية تعرضه لنزيف داخلى فالأفضل أن تظل تحت الملاحظة في المستشفى، وبعد الاطمئنان على حالة رقية تغادر المستشفى وتعود إلى المنزل، وفى نفس الوقت تقرر عايدة مغادرة البيت ويؤكد لها فاروق بأن تركها المنزل في مصلحة الكل، وأن عليها الإقامة في شقة الدقى مع حراستها طوال الوقت.

في ناحية أخرى، يذهب يحيى "تامر نبيل" إلى رقية للاطمئنان عليها ويعرف منها أن ناهد"عايدة رياض" غادرت المنزل وفاروق أرسلها إلى شقة العائلة في الدقى للبقاء فيها، ويقرر ياسين ويحيى وسعيد وبذرة "إبراهيم الشمان"  الذهاب إلى شقة ناهد حتى يجبروها على الاعتراف بما حدث لعبد الحميد "سيد رجب"، وأنها من خططت هي وفاروق لقتله.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 25

تعرض الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعي مساء اليوم الخميس على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
ابطال مسلسل بيت الرفاعي

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مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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