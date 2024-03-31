مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21.. ياسين يصل لـ نسمة وفاروق يقتلها

أثار مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21 ضجة بين الجمهور بعدما كشفت الحلقة عن حقيقة قتل ياسين، وسبب تورطه في تجارة الآثار، ومواصلة الصراع بينه وبين ابن عمه فاروق.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 21

استكمل ياسين رحلة البحث عن نسمة بمساعدة الملم هريدي الذي دله على مكان عائلتها الحقيقي، وعندما ذهب إلى المنزل وجد والدتها فقط وشقيقها الصغير، واخبرته والدتها بأنها ليست موجودة حاليًا وسألته عن هويته وبمن يكون من عائلة الرفاعي ولكنه انكر واجابها بأنه أحد العالمين مع عائلة الرفاعي.

حرص شقيق نسمة الصغير على مساومة ياسين بإعطاؤه 50 جنيه ليبلغه مكان نسمة، فعرض ياسين عليه 200 جنيه ويبلغه فورا بمنزل صديقتها، ولكن استمر البحث والطفل عجز عن وصف المنزل بشكل صحيح، ورفض استكمال البحث خوفا من والدته لتأخيره عنها، فعرض ياسين عليه مبلغ 400 جنيه ويصطحبه صباح اليوم التالي لوصف الممنزل.

تواصلت نسمة مع فاروق خوفا من ياسين، وابلغته انه آتى لمنزل والدتها وسأل عنها ولكنها تمكث عن صديقتها، ليطمأنها فاروق ويطلب منها موقع المنزل التي تمكث فيه ليرسل له مساعده عجوزة ويصطحبها.

في اليوم التالي نجح الطفل في وصف المنزل بشكل صحيح، واثناء خروج نسمة من المنزل ترى ياسين في اليارة فتهرب خائفة منه، ولكنه يتبعها ويطمأنها ويطلب منها التوقف ليتفاجأ بطلق ناري لتقتل نسمة على يد أحد رجال فاروق وانتهت احداث الحلقة على هذا المشهد.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 22

مسلسل بيت الرفاعى يخوض الماراثون الرمضاني الجاري، وتذاع الحلقة 22 من العمل الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة غدا الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

