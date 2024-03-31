مسلسل "حق عرب" الحلقة 21.. وفاء عامر تلوم ابنتها سميحة

شهدت الحلقة 21 من مسلسل حق عرب ذهاب صباح (وفاء عامر) إلى ابنتها سميحة لتلقينها لوما شديدا عما قالته لوالدها عبد ربه بشأن اخلاق والدتها وأنها على علاقة بعرب السويركي، معتبرة إياه سبب العداوة بين السويركي وعبد ربه.

وقالت لها صباح" ادعى عليكي تخلفي بنت توريكي اللي انتي عملتيه فيا مش مسامحاكي ليوم الدين).

وشهدت الحلقة 21 دفاع والده عرب السويركي (سلوى عثمان) أثناء قيام رجال عبد ربه بضربه اشد الضرب في وسط الحارة، ليقوم أحدهم بمحاولة ضربها ولكن عرب يفديها ويقوم بضرب من تجرأ عليها بمحاولته لضربها.

وشهدت الحلقة انتظار عبد ربه عرب في قدومه وتظهر عليه أعراض التعب الشديد والانكسار، والضعف ليقول له: "جيت برجلك يا عرب يا سويركي.

وعلى الفور تقوم رجال عبد ربه (رياض الخولي) بضرب عرب السويركي وسط الحارة أشد الضرب دون أي مقاومة منه.

وشهدت الحلقة 21 تحرير عرب السويركي من ايدي مرزوق وابنه مازن، وذلك بعدما حذره طاهر بأن والدة عرب قد ابلغت الشرطة عن اختفاءه.

ويفرج مرزق عن عرب السويركي ويلقي به في الصحراء، لينجده احد المارة ويعود به إلى المغربلين.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي ستكون محور النهاية خلال الحلقات القادمة.

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

كما شهدت أحداث الحلقة 20 خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، واخذا الاثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

تفاصيل احداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب واعطاءه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.