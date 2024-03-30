السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. يحيي يشك في فاروق وهند تقرر السفر

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 نجاحه الكبير الذي حققه منذ حلول شهر رمضان الكريم الجاري، بسبب تصاعد أحداث حلقاته بشكل سريع والتي تتسم بالإثارة والتشويق.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20

بدأ مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 بمشهد فلاش باك يظهر من خلاله الشقيقان “ياسين” أمير كرارة، و “يحيي” تامر نبيل، وهما في غاية سعادتهما بالماضي وتقربهما من بعضهم البعض بعكس ما يحدث في الوقت الحاضر بسبب تصديق “يحيي” بقتل شقيقه “ياسين” لوالدهما.

وفي مشهد مختلف، جاء عميل لشركة الرفاعي السياحية ولم يتواجد فاروق لمقابلته فاضطر “يحيي” لمقابلته، ليكتشف مفاجاة بأن المبالغ التي يتعامل بها مع العملاء بعكس ما بلغه “فاروق” تمامًا، وهو ما ادخل الشك في قلبه تجاه ابن عمه “فاروق” وقرر البحث عن الحقيقة.

من جهة أخرى، قررت “هند” ايناس كامل طليقة “ياسين” أن تسافر هي وابنتهما “حبيبة” إلى الخارج خوفًا لما يصدر من “فاروق”، ولكن اعترض “صلاح” احمد عبدالله، زوجها الحالي على قرار سفرها، ولكنها أصرت على قرارها وطلبت منه السفر معهما او الابتعاد عنها.

 

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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