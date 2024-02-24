قائمة مسلسلات رمضان 2024.. "الدستور" تكشف الأسماء والتفاصيل

ننشر قائمة مسلسلات رمضان 2024.. تتجه الأنظار في شهر رمضان من كل عام لمتابعة أفضل الأعمال الدرامية ومسلسلات رمضان 2024 التليفزيونية التي تعكس تنوعًا ثقافيًا وترفيهيًا، وفي هذا السياق، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة دسمة من الإبداع والتنوع لعشاق الدراما.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

وخلال السطور التالية يكشف موقع الدستور الأسماء والتفاصيل للمسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2024

مسلسل الكبير أوى 8

ينضم هذا العمل إلى نوعية المسلسلات الكوميدية الاجتماعية، والجزء الثامن تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، من تأليف مصطفى صقر، وبطولة الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، وحاتم صلاح، وبيومي فؤاد.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 تتمحور حول أجواء جديدة داخل قرية المزاريطة التي يقطنها الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي، وهدرس الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم، حيث ستحتفل القرية بعيد الهالوين كما يظهر الفنان محمد سلام بأحداث جديدة وهي أنه سيكون ستاند آب كوميديان.

مسلسل محارب

يٌشارك الفنان حسن الرداد هذا العام في مسلسلات رمضان 2024 بهذا العمل الدرامي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، و كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور

وتدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار درامي شعبي أكشن ومسلسل محارب مكون من 30 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث يجسد الفنان حسن الرداد شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائق علي ميكروباص، ليوفر مصاريف الانفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

مسلسل صيد العقارب

يظهر جميع نجومه بشكل جديد ومختلف على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وأبرز أبطاله غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر.

وينتمى مسلسل صيد العقارب إلى 30 حلقة، وينضم إلى قائمة الأعمال الإجتماعية التشويقية المليئة بالغموض، حول صراع بين عائلتين هما ضرغام والغول يتسما منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، خاصة بعد مقتل أحد الأبطال خلال الحلقات الأولى وهو شقيق غادة عبدالرازق، ومن هنا تتوالى الأحداث.

مسلسل الحشاشين

ينتمي مسلسل الحشاشين إلى نوعية المسلسلات التاريخية، ليكون هو العمل الأضخم والأكبر في تاريخ الدراما المصرية إلى الآن، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وأبرز أبطاله كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض.

مسلسل بيت الرفاعى

ينتمي هذا المسلسل إلى العمل الاجتماعي الأكشن، أبرز أبطاله: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

إمبراطورية ميم

يتعاون المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمخرج محمد سلامة والفنان خالد النبوي للمرة الثانية بعد نجاح راجعين ياهوي، لتقديم عمل معالج دراميًا عن رواية الراحل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس تحت مسمي "إمبراطورية ميم".

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، مسلسل "إمبراطورية ميم" هو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

حق عرب

يندرج مسلسل حق عرب تحت الأكشن الاجتماعي، أبرز أبطاله أحمد العوضي بمشاركة كل من أحمد محمود عبد الله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وميرهان حسين، ووليد فواز، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

ويتناول العمل العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى 30 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

مسلسل مسار إجبارى

تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، أبرز أبطاله: الشاب عصام عمر، وأحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

وتدور أحداث قصة مسلسل مسار اجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر حول شابين في أعمار متقاربة في منطقة شعبية يخوضان حياة صعبة وبعد فترة من الزمن يكتشفان أنهما أخين لأب واحد ومن أمهات مختلفة ويجمعهما مسار واحد، يحاولان خلال الأحداث أن يكتشفان اسرارا حول حياة والدهما الراحل وما الذي يخفيه القدر.

مليحة

أبرز أبطاله الفنانة ميرفت أمين ودياب، وأميرة أنور وعدد كبير من النجوم الفلسطينيين والأردنيين، وإخراج عمرو عرفة

وتدور أحداث مسلسل مليحة حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة والتي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، فكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية اليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة.

لحظة غضب

تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ابرز ابطاله صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان.

وينتمي مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك.

صدفة

بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، وتأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداص مسلسل صدفة حول فتاة تسمى “صدفة” ومن خلال معنى الصدفة أيضًا يكتب لها الالتقاء مع شاب كان سببًا في تغيير حياتها، لتكتشف وصدفة أيضًا فيما بعد بأنه واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر.

بدون سابق إنذار

يعد مسلسل بدون سابق إنذار من نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ويقدم آسر ياسين وعائشة بن أحمد بشكل جديد، بقيادة المخرج هاني خليفة.

وتدور قصته حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا من خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل أحداث المسلسل وتتطور.

جودر

تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، أبرز أبطاله: ياسر جلال هنادي مهنا، ياسمين رئيس، نور، ياسمين رئيس، وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي.

تدور حكاية مسلسل جودر حوّل عدد من الأساطير التي ذكرت في كتاب ألف ليلة وليلة، وسيلعب البطولة فيه الفنان ياسر جلال، الذي سيغير جلده بشخصية “جودر”، ويدخل “جودر” في صراعات مع شقيقه بعد وفاة والده، حيث سيدخل في عدد من الصراعات، كما أنه سيخوض العديد من المغامرات والتي ستكون بها الكثير من الأحداث الممتلئة بالتشويق والإثارة، وتحول هذه المغامرات الصياد جودر إلى أحد الأثرياء لتدور الحكاية حوّل الملك شهريار وشهرزاد، وذلك في العالم السحري الذي سيخلقه لنفسه ضمن أحداث مسلسل “جودر"

المعلم

تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل، بطولة: مصطفى شعبان سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد، محمد العمروسى، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم.

وتدور قصة مسلسل معلم لـ مصطفى شعبان في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

عتبات البهجة

يساهم مسلسل عتبات البهجة في عودة النجم الكبير يحيي الفخراني إلى عالم الدراما من جديد، من خلال دوره الجد في هذا العمل الفني، وبطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر، مايان السيد.

يحكي المسلسل، خلال حلقاته المكونة من 15 حلقة، قصة حياة بهجت الأنصاري، الذي يجسد دوره الفنان يحيى الفخراني، الذي كان في وظيفة حكومية كـ وكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش، ومع تقدمه في العمر، والذي يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته.

مسلسل فراولة

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد على، وبطولة: نيللي كريم مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول الفتاة فراولة التي تعيش في حياة يغلب عليها الفقر والوضع الاقتصادي المتواضع إذ أن والدها يعمل كحارس إحدى عقارات منطقة الزمالك، ولكنها تحلم بالثراء والشهرة، و تتحقق بالفعل أحلام فراولة من خلال تطور أحداث المسلسل، إذ أنها تعمل في العديد من المجالات حتى تصبح من المشاهير الأثرياء.

تبدأ فراولة في العمل في قراءة الفنجان، موهمة البعض أنها تستطيع اخبارهم بما سيحدث في المستقبل ليصدقها البعض، وتحقق بعض الأموال من خلال هذا الأمر.

ثم تعمل فراولة في مجال علم الطاقة أيضًا الذي يجذب الكثير حولها ويحقق لها ثراءًا، حتى تصل إلى مرحلة ثراء فاحش وذلك عندما تعمل في مبيعات واحدة من كبرى الشركات العالمية.

مسلسل سر إلهي

تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، أبرز أبطاله: روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

وتدور قصة مسلسل سر إلهي حول نصرة والتي تجسدها الفنانة روجينا وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى.

وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل بابا جه

يندرج مسلسل بابا جه تحت نوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، وهو من تأليف: وائل حمدى، إخراج خالد مرعى، أبرز أبطاله: أكرم حسني نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام رجل في الأربعينات من عمره في ويعمل مدير فندق، وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية.

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