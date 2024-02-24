الدولار يترنح.. هبوط حاد بسعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل 46 جنيهًا

صدمة عنيفة مُني بها تجار وسماسرة العملة الخضراء الدولار بالسوق السوداء، حيث شهدت أسعار الدولار هبوطا حادا بلغ 27 جنيها، بعد الضربة الكبيرة التي تعرض لها المضاربون، عقب إعلان مجلس الوزراء عن الصفقة الكبرى للاستثمار برأس الحكمة، والتي ستوفر سيولة دولارية تصل إلى 35 مليار دولار.

وشهد الدولار تراجعا كبيرا، حيث سجل لأول مرة 46 جنيها بعد أن تخطى سعره مؤخرا حاجز 73 جنيها، ليفقد نحو 27 جنيها، بعد ارتباك السوق السوداء، وتعرض تجار وسماسرة العملة إلى خسائر كبيرة وتراجع الطلب على شراء الدولار.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تجار العملة والمصابين تعرضوا لأكبر ضربة موجعة، حيث فقد دولار السوق السوداء نحو 27 جنيها، بعد إعلان الحكومة أمس تفاصيل الصفقة الكبرى لمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مما أدى لانهيار كامل للسوق السوداء للدولار حيث فقد سعره بالسوق الموازية نحو 27 جنيها، خلال يومين، حيث تراجع من 74 جنيها إلى 46 جنيها، متوقعا استمرار التراجع خلال الأيام المقبلة ليصل إلى معدله الطبيعي دون 40 جنيها، بعد ضخ البنك المركزي المصري كميات كبيرة من النقد الأجنبي في البنوك.

وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدولة قامت بقرارات حاسمة لضرب سوق العملة السوداء، وتوفير السيولة الدولارية سيقضي على وجود سعرين للعملة، مؤكدا أن البنك المركزي يدرس آليات السوق، ولديه قرارات مناسبة لضبط سعر الصرف، وتحقيق استقرار اقتصادي، مشيرة إلى أن الذهب تراجع نحو 850 جنيها منذ إعلان الصفقة، حيث سجل عيار 21 نحو 2950 جنيها مقابل 3800 جنيه مؤخر، متوقعا تراجعه دون 2800 جنيه خلال الأيام المقبلة.

وأشار هاني ميلاد رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار الذهب تراجعت بعد الإعلان عن توقيع صفقة تطوير رأس الحكمة وتوفير سيولة دولارية كبيرة بقيمة 35 مليار دولار لمصر خلال الأيام المقبلة، حيث إن الدولار بالسوق السوداء تراجع بشكل كبير، وهذا أدى إلى تراجع أسعار الذهب بفضل هذه الأحداث الإيجابية والتي تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر تراجع إلى 2950 جنيها مقابل 3800 جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليفقد نحو 850 جنيها، مشيرا إلى أن هذه التراجعات المتتالية أمر طبيعي بعد دخول استثمارات كبيرة، مؤكدا أن الذهب شهد تراجعا ملحوظا أيضا في البورصات العالمية.