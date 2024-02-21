قبل رمضان ... موعد قبض معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

يتساءل كثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة والمقرر أن تبدأ يوم الاثنين الأول من مارس من خلال مكاتب البريد ماكينات الصراف الآلي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم لشراء مستلزمات شهر الصيام.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يتسال كثير من الناس عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 لمعرفة موعد قبض المعاش والزيادة .

تشهد معاشات مارس 2024 تطبيق الزيادة الجديدة، حيث شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

كم زيادة المعاشات الجديدة

تضمنت زيادة المعاشات 2024 15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه؛ لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور الي 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

موعد قبض معاشات مارس بالزيادة

وحددت الهيئة 10 أيام لصرف المعاشات حيث توزعت أصحاب المعاشات علي أربعة فئات لمنع التكدس والتزام خلال عمليات الصرف.

وتصرف الفئة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من الف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و 2 مارس تليها الفئة الثانية أصحاب المعاشات الأقل من ألفي جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و 4 فبراير .

في حين تصرف الفئة الثالثة لاصحاب المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي السبت والأحد 6 و 7 مارس .

كما يتم صرف المعاشات الفئة الاخير الاكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 8 و 9 فبراير ، مع السماح لمن تخلف عن الصرف بالصرف خلال يومي الأربعاء والخميس 10 و 11 مارس .

موعد عمل مكاتب البريد خلال شهر مارس 2024

تقوم هيئة البريد المصري من فتح أبواب مكاتبها بداية من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا وتمتد الفترة المسائية في بعض المكاتب حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالهيئة في حين يتم مناصفة العمل بالمكاتب علي يومي الخميس والسبت بحسب كل منطقة.