قانون المعاشات الجديد 2024.. نسبة زيادة معاشات مارس 2024

قانون المعاشات الجديد 2024 محور اهتمام الملايين من أصحاب المعاشات ومستحقيها في كافة محافظات الجمهورية منذ موافقة مجلس النواب على تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2029 بما يقضي باستبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

ما هو قانون المعاشات الجديد 148؟

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي بعض مواد قانون المعاشات الجديد 2024 أو ما يطلق عليه قانون المعاشات الجديد 148، حيث تم تعديل المادة الأولى باستبدال عبارة كل خمس عشر عاما بعبارة كل عشرين الواردة في المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

ويأتي تعديل قانون المعاشات الجديد 2024 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة مرتبات موظفي الدولة ورفع الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات وذلك تخفيفا عن كاهل المواطن المصري بتوفير حياة كريمة واشباع متطلباته المعيشية له ولأسرته ولضمان تحقيق الاستقرار الأسري.



زيادة معاشات مارس 2024

أقرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة في معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن المعاش بنسبة تبلغ نحو 15 % كحد أقصى منذ معاش شهر مارس المقبل والتي تعد هى الزيادة التي تكوم كل عام في شهر يوليو عند إقرار السنة المالية الجديدة حيث تم تبكيرها هذا العام وفقا للأحوال الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على رفع الحد الأدني للاشتراك ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه فضلا عن رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني أيضا ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه وتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من 1 يناير 2024.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

وفي إطار حزمة الحماية الاجتماعية فإن هناك زيادة في معاش تكافل وكرامة بنسبة 15 % للمستفيدين البالغ عددهم نحو 22 مليون مستفيد لتصبح الزيادة خلال سنة 55 % من قيمة المعاش ويتم حساب الزيادة من خلال ضرب قيمة المعاش الشهري في 1.15 % ويتم صرؤفها مع معاش شهر مارس 2024.

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