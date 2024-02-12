موعد صرف معاشات شهر مارس 2024.. هل سيتم تطبيق قيمة الزيادة الجديدة

تتصاعدة حدة البحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 عبر محرك البحث جوجل منذ الإعلان عن زيادة معاشات أكثر من 10 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية ممن بلغوا سن المعاش القانوي 60 سنة عقب إقراره بشكل رسمي من أعضاء مجلس النواب.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل 2024 من يوم 1 - 6 مارس وذلك تطبيقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 يتم صرف المعاشات المحمولة على البريد والبنوك وكافة منافذ الصرف المعتمدة والتي تشمل ما يلي:-

كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش (فوادفون، اتصالات، أورنج).

منافذ شركة فوري.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

البنوك التجارية.

قيمة زيادة معاشات شهر مارس 2024

جاءت قيمة زيادة معاشات شهر مارس 2024 التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن الحزمة الاجتماعية نحو 15 % وذلك لأكثر من 13 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 74 مليار جنيه فيما تم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15 % بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

وخصصت القرارات الرئاسية نحو 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي 2024-2025 وذلك حتى تضمن لهم حياة كريمة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية بفعل التضخم الناتج عن الركود الاقتصادي بفعل التوترات الجيوسياسية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

يمكن صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة المعلنة خلال السبوع الأهخير من الشهر من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 والذي يستمر لمدة 5 أيام وفقا للكتاب الدوري المعتمد من وزارة المالية لتنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm في كافة محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا

موعد صرف زيادة معاشات شهر مارس 2024