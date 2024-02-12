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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد تسليم الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

الصف الثالث الثانوي
الصف الثالث الثانوي

زاد البحث عن موعد تسليم الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024 للمدارس عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة الانتهاء من كافة إجراء الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023 - 2024.

موعد تسليم الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024

أكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد تسليم الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024 للمدارس الثانوية المقيد بها طلاب الشعبة العلمية والأدبية في كافة محافظات الجمهورية يوم 22 فبراير الجاري حيث يطبع الطالب استمارة امتحانات الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم ويسلمها للمدرسة المقيد بها عقب توقيع ولي الأمر المسؤول قانونا عن الطالب.

يأتي تسجيل استمارة الثانوية العامة أحد إجراءت الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية لاستخراج أرقام جلوس الطلاب في الامتحانات واختيار اللجان الامتحانية في كافة محافظات الجمهورية وفقا للشعبة الدراسية التي اختارها الطالب للدراسة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

استمارة الثانوية الأزهرية 2024 والموعد النهائي للتسجيل

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالتفصيل من هنا

الأوراق المطلوبة لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

يمكن تسليم الأوراق المطلوبة لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 للمدارس وهي كما يلي:-

  • طباعة الاستمارة الإلكترونية ألوان من ثلاثة ورقات عليها نفس الصور المطلوبة والمصورة في الاستوديو + صورة من الاستمارة.
  • عدد 4 صور شخصية مكتوب عليها الاسم مطبوع في الاستوديو.
  • شهادة ميلاد الطالب مميكنة حديثة.
  • إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي وصورة منها.
  • إيصال التابلت وصورة منه.
  • إيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحانات) وصورة منه.
  • صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر المسئول عن الطالب قانونا مدون عليها رقم هاتفه المحمول.
  • إيصال إعادة القيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانونا.
  • طابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • حوالة بريدية باسم الإدارة العامة للامتحانات بـ 20 جنيه للطلاب الراسبين فقط.
  • بيان رسوب من الإدارة التعليمية للطلاب الراسبين فقط.
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عاجل| التعليم: 70% من طلاب الثانوية سجلوا الاستمارة الإلكترونية.. وهذا آخر موعد للتسجيل على الموقع

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استمارة الثانوية الأزهرية 2024 والموعد النهائي للتسجيل

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

من المقرر إجراء امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية يوم 15 يونيو 2024 وفقا للجدول الزمني للعام الدراسي الحالي والمعتمد رسميا.

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رابط استمارة الثانوية العامة 2024

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