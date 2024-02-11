أسعار فوانيس رمضان 2024.. أسعار شنط رمضان وكرتونة رمضان

أسعار فوانيس رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة الملايين من المواطنين في شراء كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية والترفيهية للأطفال حيث يعد الفانوس أحد أبرز مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم للأطفال.

أسعار فوانيس رمضان 2024

يبحث أولياء الأمور الأطفال من سن 3 - 9 سنوات حاليا عن أسعار فوانيس رمضان 2024 وذلك لإدخال البهجة على أبنائهم خلال الشهر الكريم رغم ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق المصرية حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

تتراوح أسعار الفوانيس الخشبية من بين 100 إلى 500 جنيه وفقا لحجمه.

تتراوح أسعار الفوانيس البلاستيكية من بين 50 إلى 200 جنيه وفقا لحجمه.

تتراوح أسعار الفوانيس المعدنية من بين 200 إلى 1000 جنيه وفقا لحجمه.

تتراوح أسعار الفوانيس الكريستال من بين 500 إلى 5000 جنيه وفقا لحجمه.

تتراوح أسعار الفوانيس الخيامية من بين 50 إلى 210 جنيه وفقا لحجمه.

تتراوح أسعار الفوانيس الأكريليك من بين 100 إلى 275 جنيه وفقا لحجمه.

تتراوح أسعار الفوانيس الصغيرة من بين 100 إلى 200 جنيه وفقا لحجمه.

تتراوح أسعار الفوانيس المتوسطة من بين 200 إلى 500 جنيه وفقا لحجمه.

تتراوح أسعار الفوانيس الكبيرة من بين 500 إلى 1000 جنيه وفقا لحجمه.

أسعار شنط رمضان وكرتونة رمضان 2024

أعلنت بعض المحلات التجارية والهابير ماركت عن أسعار أسعار شنط رمضان وكرتونة رمضان 2024 والتي تختلف وفقا للسلع الموجودة بها وهى كما يلي:-

سعر كرتونة رمضان 2024 الصغيرة

تتراوح أسعار كرتونة رمضان الصغيرة من 500 - 1000 جنيه والتي تشمل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والصلصة.

سعر الكرتونة المتوسطة

تتراوح أسعار كرتونة رمضان الصغيرة من 1000 - 2000 جنيه والتي تشمل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والصلصة الشاي والتوابل وبعض الياميش.

سعر كرتونة رمضان 2024 الكبيرة

تتراوح أسعار كرتونة رمضان الصغيرة من 2000 - 3000 جنيه والتي تشمل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والصلصة الشاي والتوابل وبعض الياميش واللحوم والدواجن والأسماك والحلويات.

اقرأ أيضا

أسعار الياميش الرمضاني 2024

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة 2024