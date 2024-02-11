الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار فوانيس رمضان 2024.. أسعار شنط رمضان وكرتونة رمضان

فوانيس رمضان
فوانيس رمضان

أسعار فوانيس رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة الملايين من المواطنين في شراء كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية والترفيهية للأطفال حيث يعد الفانوس أحد أبرز مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم للأطفال.

أسعار فوانيس رمضان 2024

يبحث أولياء الأمور الأطفال من سن 3 - 9 سنوات حاليا عن أسعار فوانيس رمضان 2024 وذلك لإدخال البهجة على أبنائهم خلال الشهر الكريم رغم ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق المصرية حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

  • تتراوح أسعار الفوانيس الخشبية من بين 100 إلى 500 جنيه وفقا لحجمه.
  • تتراوح أسعار الفوانيس البلاستيكية من بين 50 إلى 200 جنيه وفقا لحجمه.
  • تتراوح أسعار الفوانيس المعدنية من بين 200 إلى 1000 جنيه وفقا لحجمه.
  • تتراوح أسعار الفوانيس الكريستال من بين 500 إلى 5000 جنيه وفقا لحجمه.
  • تتراوح أسعار الفوانيس الخيامية من بين 50 إلى 210 جنيه وفقا لحجمه.
  • تتراوح أسعار الفوانيس الأكريليك من بين 100 إلى 275 جنيه وفقا لحجمه.
  • تتراوح أسعار الفوانيس الصغيرة من بين 100 إلى 200 جنيه وفقا لحجمه.
  • تتراوح أسعار الفوانيس المتوسطة من بين 200 إلى 500 جنيه وفقا لحجمه.
  • تتراوح أسعار الفوانيس الكبيرة من بين 500 إلى 1000 جنيه وفقا لحجمه.

كم سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 11/2/2024 في مصر؟

كم يوم متبقي على رمضان 2024 ورسائل للتهنئة

أسعار شنط رمضان وكرتونة رمضان 2024

أعلنت بعض المحلات التجارية والهابير ماركت عن أسعار أسعار شنط رمضان وكرتونة رمضان 2024 والتي تختلف وفقا للسلع الموجودة بها وهى كما يلي:-

سعر كرتونة رمضان 2024 الصغيرة

تتراوح أسعار كرتونة رمضان الصغيرة من 500 - 1000 جنيه والتي تشمل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والصلصة.

سعر الكرتونة المتوسطة

تتراوح أسعار كرتونة رمضان الصغيرة من 1000 - 2000 جنيه والتي تشمل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والصلصة الشاي والتوابل وبعض الياميش.

txt

تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة في رمضان 2024 (فيديوجراف)

txt

مدير تعليم القاهرة يفتتح معرض أهلا رمضان بديوان عام المديرية

سعر كرتونة رمضان 2024 الكبيرة 

تتراوح أسعار كرتونة رمضان الصغيرة من 2000 - 3000 جنيه والتي تشمل السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والصلصة الشاي والتوابل وبعض الياميش واللحوم والدواجن والأسماك والحلويات.

 

اقرأ أيضا 

أسعار الياميش الرمضاني 2024

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة 2024

أسعار فوانيس رمضان 2024 فوانيس رمضان 2024 رمضان 2024 رمضان شهر رمضان أسعار الفوانيس أسعار شنط رمضان سعر كرتونة رمضان 2024

مواد متعلقة

زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024.. والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر 2024.. والقرارات المالية كاملة

زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي.. وقيمة الزيادة في مارس 2024

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم.. وقيمة المصنعية

لينك وظائف البريد المصري 2024.. والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

موعد انتهاء الترم الثاني 2024.. موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة

أسعار علف الدواجن اليوم السبت 10 فبراير 2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

لو سمعت طقطقة.. ماذا تقول لك ركبتك ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة "كوارشى" بالبساتين

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 وتوقعاته خلال الفترة المقبلة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح