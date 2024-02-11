الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كم سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 11/2/2024 في مصر؟

جنيه الذهب
جنيه الذهب

الذهب هو الملاذ الآمن للكثيرين لإدخار أموالهم فيه خاصة في الجنيه الذهب الذي لا يتكلف مصنعية ويحتفظ بقيمته لأكبر فترة ممكنة دون تحقيق أي خساىر محتملة في حال لم يتم بيعه بعد فترة زمنية قصيرة من الشراء. 

نرصد في التقرير التالي سعر جنيه الذهب اليوم في مصر وسعر الذهب بمختلف الأعيرة خلال هذه الساعات بعد حالة الاستقرار الذي يعيشها الذهب هذه الفترة عقب قرار البنك المركزي المصري برفع  سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية  بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

سعر جنيه الذهب اليوم 

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم عند 29600 جنيه 

سعر الذهب عيار 24 سجل في معاملاته الصباحية اليوم الاحد 4229 جنيه.

أما سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وبيعًا في السوق المصري سجل 3700 جنيه 

سعر الذهب عيار 18 وهو الأكثر انتشارًا بين المقبلين على الزواج سجل 3171 جنيه.

سعر الذهب للبيع والشراء 

 

سعر الذهب عيار 14 بلغ  2400 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 10 سجل 1714 جنيه 

 

سعر الذهب بالمصنعية 

مصنعية الذهب تتحدد على حسب العيار الذي يتم شراءه وطبيعة المشغولات نفسها كلما كانت المشغولات دقيقة فصمنعيتها مرتفعة، وكذلك ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 وتنخفض مصنعية الذهب عيار 21.

 تبدأ المصنعية من 60 جنيه وترتفع حسب محل الصاغة الذي يتم الشراء منه وفي المحافظات تحسب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من 6%. 

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سعر الذهب بالدولار 

 

استقر سعر الذهب العالمي عند 2024 دولار أمريكي 

استقر سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي

استقر سعر سبيكة ذهب وزن 5  جرامات 342.98 دولار أمريكي

استقر سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرامات 678.26 دولار أمريكي

استقر سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام  6734.29 دولار أمريكي

 

سعر الذهب في السعودية 

 

سعر جرام الذهب عيار 24   244.10 ريال سعودي 

سعر جرام الذهب عيار 22   223.76 ريال سعودي 

سعر جرام الذهب عيار 21   213.59 ريال سعودي 

سعر جرام الذهب عيار 18   183.08ريال سعودي 

سعر جرام الذهب عيار 14   142.39 ريال سعودي 

سعر أونصة الذهب بيع        7،592.36 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب شراء      7،596.11 ريال سعودي

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