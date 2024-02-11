محافظ أسوان: نسابق الزمن لإنهاء المشروعات التنموية والخدمية

سلسلة من النجاحات تشهدها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية في كل قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يصب في صالح المواطن الأسواني.

سباق مع الزمن للانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية فى أسوان

وفي هذا الاتجاه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أننا نعمل دائمًا في سباق مع الزمن لنهو المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المراكز والمدن حتى يجني المواطن الأسواني ثمارها على الوجه الأكمل، لافتًا إلى أن هذا تحقق من خلال الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد، وجار استكمال المرحلة الثانية، وذلك بمسافة طولية إجمالية 8 كم، وبتكلفة 154 مليون جنيه ليضم حارتين تتوسطهما جزيرة بعرض متر بداية من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة.



وأوضح اللواء أشرف عطية أن هذا المشروع شهد جهودًا عظيمة بالتنسيق مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، حيث تم فرش طبقة الأساس من خلال ماكينة (FDR)، ثم تنفيذ 2 طبقة أسفلت، فضلًا عن رصف الشوارع الجانبية المطلة على الطريقين من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا المشروع الحيوى جاء ضمن حزمة من المشروعات التى تشهدها مناطق شرق المدينة، مما يساهم فى تغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء فى البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث.

وفي سياق آخر، كان قد استقبل فوزى صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان، وفد الاتحاد الأوروبي، وفريق عمل برنامج الأغذية العالمي ضمن زيارته التفقدية لمركز التدريب المهني بالمحمودية، لمتابعة التدريبات المنفذة بالمركز بالتعاون مع مديرية العمل.

ولفت مدير مديرية العمل إلى أن ورش التدريب يتم تنفيذها على مهن الطاقة الشمسية وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، كما تم عقد لقاء مع خريجي التسويق الإلكتروني ومناقشتهم في طموحاتهم والمخطط القادم لمن يمر بمراحل التدريب وقصص النجاح.

وعقب ذلك تم عقد لقاء للوفد بمقر المديرية، وبحضور هند السنوسي، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل.

وتضمن اللقاء استمرار أوجه التعاون، من خلال التدريب المهني والبرامج المنفذة، وبرنامج منصة سوق العمل وكيفية العمل من خلال المنصة، وكيف تحول العمل من النظام الورقي إلى الحوسبة والتدريبات التي حصل عليها مفتشو التشغيل التابعون للمديرية وأهمية التدريب على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وكذلك عمل المنصة وما توفره من خلال جمع البيانات وتحليلها وتسليط الضوء على الفئات المهمشة وإصدار القراءات التحليلية ومعرفة اتجاه سوق العمل ورسم السياسات ووضعها أمام متخذى القرار، مما يسهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية بخلق فرص عمل لائقة ومناسبة تتماشى ومعايير العمل الدولية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم أفضل الخدمات للشباب الباحثين عن فرص عمل وتدريبهم على المهن الأكثر طلبًا وطبقًا لاحتياجات سوق العمل، ووفقًا لتعليمات حسن شحاتة وزير العمل، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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