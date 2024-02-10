السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسوان

التعديات
التعديات

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة لمواصلة سلسلة الحملات المكبرة الهادفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، ضمن فعاليات وجهود الموجه الـ 22، والتي يأتي تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن. 

إزالة حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، بتنظيم حملة استهدفت إزالة 8 حالات تعدى على أراضى الدولة بمساحة 2100 م2، بمنطقة الرضوان بنطاق حى جنوب، بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة من العاملين والفنيين بالحى بقيادة علاء الدين آدم، كما تم مصادرة مواد البناء أثناء أعمال الإزالة، مع إيقاف وفك 2 شدة خشبية لمبانى بدون ترخيص بنطاق منطقه التجاريين. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان باستكمال منظومة التجميل والتطوير بالمدينة، توازيًا مع تنفيذ ملحمة مشروعات حياة كريمة حيث قام العاملين بالوحدة بتكسير وإزالة كافة أشكال التعدى، والبروز أمام محلات عمارات الزراعيين، والبدء فى تطوير وتوسعه الطريق بإضافة مساحه ٣ أمتار عرض فى الشارع الرئيسى تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات، ومن يعقبها من أعمال أخرى ضمن جهود التطوير الشامل للمدخل الشمالى بالمدينة. 

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمي، بالإزالة الفورية لحالتى تعدى على قطعة أرض زراعية بمساحة ٢٦٢ م، بالتنسيق مع حماية الأراضى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

محافظ أسوان إزالة التعديات رؤساء الوحدات المحلية سلسلة حملات أراضي املاك الدولة

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