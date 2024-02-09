الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات دورة ملتقى الأندية النوبية بمركز شباب دابود فى أسوان

الفعاليات
الفعاليات

اختتمت دورة ملتقى الأندية النوبية بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، بتنظيم المباراة النهائية بمركز شباب دابود. 

جاء ذلك بحضور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى أسوان، وياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب السابق ونقيب المعلمين بأسوان، ومحمد عبدالشكور، رئيس مجلس إدارة مركز شبابا دابود. 

وكان في استقبال الحضور منتصر حسن، مدير إدارة شباب نصر النوبة، بحضور عمدة قرية دابود، وجمع غفير من قيادات النوبة وقيادات وأهالي وشباب القرية والقرى المجاورة.

مراكز الشباب المشاركة 

نظمت الدورة خلال الفترة من ٢٨ يناير حتى ٨ فبراير ٢٠٢٤، بمشاركة مراكز شباب: دابود، توماس وعافية، كلابشة، قورتة ثان، المضيق، دهميت، الديوان، كشتمنة غرب، الدروتنقالة، أبوسمبل، كشتمنة شرق، الدكة، قرشة، العلاقي، مرواو وماريا وجرف حسين، أدندان، أبوهور. 

فاز بالمباراة النهائية مركز شباب دابود متغلبا على مركز شباب توماس وعافية، بركلات الترجيح، بعد انتهائها بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة حماسية تميزت باللعب النظيف وبالروح الرياضية العالية.

 

الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
الفعاليات
فعاليات الأندية النوبية المباراة النهائية ختام ملتقى

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس