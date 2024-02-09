ختام فعاليات دورة ملتقى الأندية النوبية بمركز شباب دابود فى أسوان

اختتمت دورة ملتقى الأندية النوبية بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، بتنظيم المباراة النهائية بمركز شباب دابود.

جاء ذلك بحضور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى أسوان، وياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب السابق ونقيب المعلمين بأسوان، ومحمد عبدالشكور، رئيس مجلس إدارة مركز شبابا دابود.

وكان في استقبال الحضور منتصر حسن، مدير إدارة شباب نصر النوبة، بحضور عمدة قرية دابود، وجمع غفير من قيادات النوبة وقيادات وأهالي وشباب القرية والقرى المجاورة.

مراكز الشباب المشاركة

نظمت الدورة خلال الفترة من ٢٨ يناير حتى ٨ فبراير ٢٠٢٤، بمشاركة مراكز شباب: دابود، توماس وعافية، كلابشة، قورتة ثان، المضيق، دهميت، الديوان، كشتمنة غرب، الدروتنقالة، أبوسمبل، كشتمنة شرق، الدكة، قرشة، العلاقي، مرواو وماريا وجرف حسين، أدندان، أبوهور.

فاز بالمباراة النهائية مركز شباب دابود متغلبا على مركز شباب توماس وعافية، بركلات الترجيح، بعد انتهائها بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة حماسية تميزت باللعب النظيف وبالروح الرياضية العالية.

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