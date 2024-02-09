الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسوان في ورشة العمل الدولية "السياحة من أجل التنمية المستدامة"

جانب من فعاليات الورشة
جانب من فعاليات الورشة

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، بالمشاركة فى فعاليات ورشة العمل الدولية والتى نظمها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع معهد المتروبوليس الدولى للتدريب بكوريا الجنوبية والمقامة تحت عنوان "السياحة من أجل التنمية المستدامة: إعادة النظر فى أصول المدينة"، مؤكدا أهمية المشاركة فى هذه الورشة الدولية ودورها فى دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية السياحية بالمحافظة. 

تحويل أسوان إلى متحف مفتوح وبانوراما جمالية متناسقة

وأكد اللواء أشرف عطية أن ذلك يتواكب مع حزمة الجهود والمشروعات التى تسعى المحافظة لتنفيذها لتحويل أسوان إلى متحف مفتوح وبانوراما جمالية متناسقة، من خلال الاستفادة والاستغلال الأمثل للمقومات المتنوعة التى تمتلكها أسوان بإعتبارها من أهم المقاصد على الخريطة السياحية ومشتى عالمى. 

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتى بثمارها الإيجابية بشكل ملحوظ بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية، وخاصة ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل مصر الحضارى بكورنيش النيل، وكذا المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو، وغيره من المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى جذب الحركة السياحية وزيادة الليالى الفندقية بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية. 

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد فرمان، بأن ورشة العمل الدولية إستمرت على مدار يومين، وشارك فيها مجموعة من المتخصصين والخبراء بمختلف الجهات المعنية سواء المحلية أو الدولية. 

ولفت إلى أن ورشة العمل استهدفت تبادل الخبرات وطرح الآراء والأفكار حول المقومات والأصول والموارد المختلفة للمدن، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والحلول المبتكرة لمشاكل التنمية وتطوير المدن سياحيًا من خلال الإستفادة من كافة مقوماتها، علاوة على بحث التحديات وكيفية العمل على صياغة وتصميم وتخطيط مشروعات مختلفة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة. 

وجاء ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات وخاصة بمجال السياحة. 

محافظ أسوان ورشة عمل دولية فعاليات السياحة من أجل التنمية المستدامة مجال السياحة

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عاجل| نتنياهو ينتقد الجيش الإسرائيلى وتقدمه البطىء فى غزة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

بحثًا عن "الرهائن".. إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة فى تل أبيب