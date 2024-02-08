الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستعرض المقومات السياحية مع أعضاء البرلمانية الألمانية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية برئاسة شتيفان ألبانى.

جاء ذلك في إطار الاهتمام المتواصل باستقبال الوفود لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية، فضلًا عن التعرف على المقومات الطبيعية والاستثمارية التي تتمتع بها عروس المشاتي، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وبحضور الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، وأيضًا المهندسة دينا إبراهيم، مدير وحدة التعاون الدولي، وعقب استعراضه لأهم المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية والفرص الاستثمارية، فضلًا عن بانوراما التطوير والتجميل التي شهدتها المحافظة. 

العلاقات المصرية الألمانية

وأكد محافظ أسوان، عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وألمانيا التي تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق المزيد من التعاون والدعم بين البلدين، لا سيما أن ألمانيا شريك وداعم في نجاح الدولة المصرية عبر التاريخ. 

وطالب محافظ أسوان، بزيادة معدلات حركة السياحة الألمانية، واستئناف رحلات الطيران الشارتر المباشرة من المدن الألمانية لأسوان، خاصة فى ظل توافر كافة سبل الراحة والاستمتاع بمعالمها، بالإضافة إلى التنوع فى المنتج السياحى، والتى من بينها السياحة العلاجية، والنيلية، ومشاهدة الطيور، وتفرد أهلها بالحفاوة وحسن استقبال الزائرين. 

وقدَّم أعضاء الوفد البرلماني الألماني، شكرهم لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، وسعادتهم وسرورهم بتواجدهم فى أسوان، مؤكدين أن مجموعة الصداقة يجمعها الحب والاحترام والاهتمام بالشعب المصري، ما يدفعهم لمزيد من التعاون في مختلف المجالات، خاصة الصناعية، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الألمانية في القطاع الزراعي من خلال الاستعانة بالميكنة الزراعية لما تحققه من زيادة فى الإنتاج، وبالتالي زيادة في معدلات التصدير، علاوة على الاهتمام بالسياحة الثقافية والعلاجية التي تتميز بها أسوان.

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ أسوان، درع المحافظة والهدايا التذكارية التي تحمل طابع الهوية البصرية لأعضاء الوفد تعبيرًا عن ترحيب أسوان بهم، والاعتزاز بعلاقات الصداقة بين مصر وألمانيا. 

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محافظ أسوان مجموعة الصداقة البرلمانية لقاء المعالم السياحية البرلمانية الألمانية

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